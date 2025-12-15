Pat Metheny, Diana Krall y Marcus Miller actuarán en el Jazzaldia
La 61ª edición del festival musical donostiarra se celebrará entre los días 22 y 26 de julio, y ofrecerá cuatro conciertos para homenajear a Miles Davis y John Coltrane en el centenario de sus nacimientos.
El Festival de Jazz de San Sebastián homenajeará, en el centario de sus nacimientos, a Miles Davis y John Coltrane con cuatro conciertos, y este lunes, además, ha adelantado algunos grandes nombres para su 61ª edición: el guitarrista Pat Metheny, con una versión "ampliada y mejorada" de su último proyecto Side Eye III+, la cantante y pianista Diana Krall, los saxofonistas Joe Lovano, David Murray y Azar Lawrence; el bajista Marcus Miller; el trompetista Charles Tolliver; el pianista Bruce Barth; y las cantantes Cécile McLorin Salvant y Carmen Lundy.
A ellas y ellos se suman la presencia en San Sebastián de la joven cantante Samara Joy, el saxofonista y cantante Antonio Lizana y el pianista Julius Rodríguez.
Las entradas y abonos se pondrán a la venta el martes, 16 de diciembre. A partir de las 11:30 horas, se podrán adquirir en las taquillas o en la web del festival las entradas para las actuaciones en los escenarios de la Plaza de la Trinidad, el Auditorio Kutxabank Kursaal, el Teatro FCC Victoria Eugenia y el Museo San Telmo (Claustro).
Los conciertos gratuitos del 61º Jazzaldia se anunciarán en los próximos meses.
El autor del cartel es José Luis Lanzagorta, que firma por decimotercera vez el cartel del Jazzaldia.
Plaza de la Trinidad
23 julio: David Murray Quartet + Paramount Quartet (Joe Lovano, Julian Lage Santi Debriano y Will Calhoun)
24 de julio: Azar Lawrence Quartet: John Coltrane. The Impulse Era! + Cécile McLorin Salvant
25 de julio: Charles Tolliver Africa/Brass Celebrating Coltrane 's Centennial + Marcus Miller: We Want Miles! (Marcus Miller, Mike Stern, Bill Evans y Mino Cinelu).
26 de julio: Vincent Peirani - Living Being IV (Time Reflections) + New Sketches of Spain: Erik Truffaz – Antonio Lizana (Homenaje a Miles Davis).
Auditorio Kursaal
23 de julio: Samara Joy.
24 de julio: Nils Petter Molvær
25 de julio: Pat Metheny
26 de julio: Diana Krall
En el Museo San Telmo actuarán Julius Rodríguez, el pianista Bruce Barth y el contrabajosta Vicente Archer, Benito González, Benjamin Moussay y Émile Parisien y Vincent Peirani, mientras que el Victoria Eugenia acogerá el ciclo JazzEñe y los conciertos de Carmen Lundy y Louis Sclavis Quientet.
