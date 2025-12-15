El Festival de Jazz de San Sebastián homenajeará, en el centario de sus nacimientos, a Miles Davis y John Coltrane con cuatro conciertos, y este lunes, además, ha adelantado algunos grandes nombres para su 61ª edición: el guitarrista Pat Metheny, con una versión "ampliada y mejorada" de su último proyecto Side Eye III+, la cantante y pianista Diana Krall, los saxofonistas Joe Lovano, David Murray y Azar Lawrence; el bajista Marcus Miller; el trompetista Charles Tolliver; el pianista Bruce Barth; y las cantantes Cécile McLorin Salvant y Carmen Lundy.

A ellas y ellos se suman la presencia en San Sebastián de la joven cantante Samara Joy, el saxofonista y cantante Antonio Lizana y el pianista Julius Rodríguez.

Las entradas y abonos se pondrán a la venta el martes, 16 de diciembre. A partir de las 11:30 horas, se podrán adquirir en las taquillas o en la web del festival las entradas para las actuaciones en los escenarios de la Plaza de la Trinidad, el Auditorio Kutxabank Kursaal, el Teatro FCC Victoria Eugenia y el Museo San Telmo (Claustro).

Los conciertos gratuitos del 61º Jazzaldia se anunciarán en los próximos meses.

El autor del cartel es José Luis Lanzagorta, que firma por decimotercera vez el cartel del Jazzaldia.