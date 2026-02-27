El Festival de Jazz de San Sebastián ha anunciado este viernes la lista de artistas y grupos que actuarán del 22 al 25 de julio en los conciertos gratuitos.

Pasarán por el gran escenario de la playa de la Zurriola, bautizado para el festival como Keler Gunea, LP y ETS el 22 de julio; Danielle Nicole e Ibibio Sound Machine el día 23, los pamploneses Kokoshca y Emma-Jean Thackray el 24 y Nøgen y Hofe el 25.

Además, bajo el nombre de Jazz Band Ball, el 22 de julio actuarán en las terrazas del Kursaal el trío de Marco Mezquida, Annie & The Caldwells, Quinteto Astor Piazzolla y Lisa Ono.