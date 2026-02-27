Doan
ETS, Nøgen, Hofe, Danielle Nicole eta Ibibio Sound Machine, Zurriolan Jazzaldian

Donostiako 61. Jazzaldian Zurriolako hondartzan, Keler Gunean, doako kontzertuak eskainiko dituzten talde eta artisten izenak iragarri dituzte. Uztailaren 22tik 25era, zortzi kontzertu izango dira.
EITB

Donostiako Jazzaldiak uztailaren 22tik 25era eskainiko dituen doako kontzertuetan arituko diren artista eta taldeen zerrenda iragarri du gaur, ostiralarekin.

Zurriolako hondartzan, Keler Gunean, LP eta ETS taldeak arituko dira uztailaren 22an; Danielle Nicole eta Ibibio Sound Machine, hilaren 23an; Kokoshca iruindarrak eta Emma-Jean Thackray, uztailaren 24an; eta Nøgen eta Hofe, uztailaren 25ean.

Gainera, Jazz Band Ballek lau proposamen eskainiko ditu uztailaren 22an, doan, Kursaaleko terrazetan: Marco Mezquida pianista hirukote formatuan, Annie & The Caldwells, Quinteto Astor Piazzolla eta Lisa Ono.

