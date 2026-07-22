Iberdrolak % 22 handitu ditu irabaziak ekainera arte, Mexikoko plusbalioek bultzatuta
Argindar enpresak 4.336,4 milioi euro irabazi ditu lehen seihilekoan, iazko aldi berean baino % 22 gehiago. Kapitalaren % 70 baino gehiago merkatu estrategietara bideratu da, hala nola Erresuma Batura, AEBra eta Brasilera.
Iberdrolak 4.336,4 milioi euroko etekin garbiarekin itxi du urteko lehen seihilekoa, hau da, iazko aldi berean baino % 22 gehiago. Gorakada sendo hau, nagusiki, negozioa Mexikoko Cox enpresari saldu izanari esker lortutako plusbalioek eragin dute.
Ezohiko faktore horiek kenduta, energia-konpainiaren etekin garbi egokitua % 8 hazi da, 3.565 milioi euroraino. Gauzak horrela, konpainia elektrikoak % 25 bizkortu ditu bere inbertsioak, eta 7.000 milioi euroren mugara hurbildu da.
Kapital horren % 70 baino gehiago merkatu estrategikoetara bideratu da, hala nola Erresuma Batura, AEBra eta Brasilera. Sorkuntzari dagokionez, 2.200 milioi inbertitu ditu, eta gaitasun berriztagarriko 1.600 megawatt (MW) sortzea lortu du.
Hazkunde-aurreikuspenak
Urtea amaitu aurretik Iberdrolak 2.100 MW gehiago txertatzea aurreikusten du. Gainera, epe luzera, konpainiak uste du hazten jarraituko duela, eta ziurtatu du proiektu sendoak dituela 2025 eta 2030 artean 15.500 MW-eko potentzia berdea gehitzeko, eta aurreko planeko 9.500 MW-eko partida nabarmen gaindituko ditu.
Horrekin guztiarekin, Iberdrolak lortu egin ditu 2026rako helburuak, eta etekin garbi egokituan % 8tik gorako hazkundea izatea espero du.
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