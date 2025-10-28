Cuatro detenidos por una agresión sexual en el entorno de una fiesta universitaria en Pamplona
El juez decidirá este miércoles la situación en la que quedarán las cuatro personas detenidas.
Cuatro personas han sido detenidas este martes y permanecen en dependencias de la Policía Municipal de Pamplona por su presunta implicación en una agresión sexual a una joven la noche del pasado viernes, el día en que se celebraba la carpa universitaria, evento que reúne a cientos de universitarios.
Los hechos, ha informado la Policía Municipal de Pamplona, tuvieron lugar hacia las 22:00 horas en las inmediaciones de la citada carpa universitaria, instalada en la CD Amaya.
La Policía Municipal, responsable de la investigación, está también a la espera de las pruebas de ADN que se han encargado.
La asociación de mujeres estudiantes de la UPNA ha mostrado su apoyo a la víctima y ha denunciado la falta de medidas de prevención y acompañamiento en este tipo de eventos, a pesar de que se le informó de que habría “profesionales” hasta las 02:00 horas de la mañana.
Por ello, en un comunicado, el colectivo ha recordado que el año pasado se le negó el acceso a este espacio, donde durante años habían trabajado para informar y sensibilizar sobre las violencias machistas. Asimismo, ha exigido la creación de espacios seguros y una mayor implicación de toda la comunidad universitaria, subrayando que “la prevención salva, el silencio y la exclusión, no”.
