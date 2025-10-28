Indarkeria matxista
Lau gizon atxilotu dituzte Iruñean, emakume bati sexu-eraso bat egitea egotzita

Epaileak asteazken honetan erabakiko du lau atxilotuak zein egoeratan geratuko diren.

EITB

Azken eguneratzea

Udaltzaingoak lau gizon atxilotu ditu astearte honetan Iruñean, joan den ostiralean, ehunaka ikasle Carpa Universitaria festa egiten ari ziren egunean, emakume gazte bati sexu-eraso bat egin ziotelakoan.

Gertakariak, Iruñeko Udaltzaingoak jakitera eman duenez, 22:00ak aldera izan ziren, Amaya CDan egiten ari ziren festa handiaren inguruan.

Epaileak asteazken honetan erabakiko du zein egoeratan geratuko diren lau atxilotuak.

Udaltzaingoa ere, ikerketaren arduraduna, DNA proben zain dago.

UPNA-NUP Talde Feministak babesa adierazi dio biktimari, eta horrelako ekitaldietan prebentzio eta laguntza neurririk hartu ez izana salatu du, nahiz eta jakinarazi zitzaion "profesionalak" egongo zirela goizeko 02:00ak arte.

Hori dela eta, kolektiboak ohar batean gogoratu duenez, iaz ukatu egin zioten gune horretan sartzea, hainbat urtez bertan indarkeria matxistei buruz informatzeko eta sentsibilizatzeko lan egin ondoren. Era berean, espazio seguruak sortzea eta unibertsitate-komunitate osoaren inplikazio handiagoa eskatu du, "prebentzioak salbatzen duela, isiltasuna eta bazterketa, ez" azpimarratuz.

Indarkeria matxista Nafarroako Unibertsitate Publikoa Nafarroa Gizartea

