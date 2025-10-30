VIOLENCIA MACHISTA
La juez dicta el ingreso en prisión de los cuatro detenidos por agresión sexual en Pamplona

El auto afirma que existe “riesgo grave de fuga y de ocultación de pruebas” porque los detenidos "están en situación irregular", y se les imputa un delito de agresión sexual y otro de robo.

PAMPLONA, 30/10/2025.- Concejales del Ayuntamiento de Pamplona encabezados por el alcalde Josba Asiron (2d), y un grupo de ciudadanos, durante la concentración convocada este jueves en repulsa por la agresión sexual sufrida por una mujer en el entorno de la carpa universitaria. EFE/ Jesús Diges
Varias asociaciones e instituciones han realizado concentraciones de repulsa por esta agresión sexual. Foto: EFE.
Agencias | EITB

Última actualización

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Iruña/Pamplona ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de los cuatro detenidos por una agresión sexual ocurrida la noche del pasado día 23, en las inmediaciones de una fiesta universitaria celebrada en la capital navarra.

En la resolución, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, la magistrada considera que existe riesgo de ocultación de pruebas y de fuga, debido a que los investigados, de nacionalidad extranjera, "están en situación irregular" y no tienen domicilio conocido. Por tanto, según el auto, “no cabe otra medida para asegurar su presencia” en el procedimiento.

La juez imputa a los investigados un delito de agresión sexual y otro de robo. Sin perjuicio del resultado que arroje la posterior instrucción, señala que existió “una relación sexual con la víctima no consentida”.

Relata en el auto que la víctima fue encontrada en las inmediaciones de la carpa universitaria “tirada en un camino, encima de unas hojas, desvalida, desubicada y semiincosciente”. Fue atendida por unos jóvenes que paseaban por la zona y que avisaron al personal sanitario y a la policía. Le faltaba la ropa interior y pertenencias personales (bolso, cartera y móvil).

La actuación de los agentes y de los sanitarios permitió activar el protocolo previsto para las agresiones sexuales. La víctima fue reconocida por un médico forense, quien constató en su informe diversas lesiones.

La magistrada afirma que los agresores dejaron a la mujer en condiciones físicas que pudieron “haber aumentado el riesgo” contra su salud de no haber sido asistida. Asimismo, explica que los investigados han incurrido en contradicciones en sus declaraciones.

 

