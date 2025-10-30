SEXU-ERASOA

Espetxera bidali dituzte sexu-erasoa egiteagatik Iruñean atxilotutako lau gizonak

El auto afirma que existe “riesgo grave de fuga y de ocultación de pruebas” y se les imputa un delito de agresión sexual y otro de robo.
PAMPLONA, 30/10/2025.- Concejales del Ayuntamiento de Pamplona encabezados por el alcalde Josba Asiron (2d), y un grupo de ciudadanos, durante la concentración convocada este jueves en repulsa por la agresión sexual sufrida por una mujer en el entorno de la carpa universitaria. EFE/ Jesús Diges

Hainbat elkarte eta erakundek deituta elkarretaratzean egin dira Iruñean sexu-erasoa gaitzesteko. Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iruñeko Emakumeen Kontrako Indarkeriaren Epaitegiko titularrak behin-behineko espetxealdi komunikatua eta fidantzarik gabekoa ezarri die joan den otsailaren 23ko gauean, Nafarroako hiriburuan ospatutako unibertsitate jai baten inguruan gertatutako sexu eraso batengatik, atxilotutako lau pertsonei.

Ebazpenean magistratuak uste du “frogak ezkutatzeko eta ihes egiteko arriskua” dagoela, ikertuak “egoera irregularrean” daudelako, helbide ezagunik gabe. Beraz, autoaren arabera, “ez dago beste neurririk” prozeduran presente egon daitezen ziurtatzeko.

Epaileak sexu erasoa eta lapurreta delituak egotzi dizkie ikertuei. Ondorengo instrukzioak ematen duen emaitzean eraginik izan gabe, “biktimarekin adostu gabeko sexu-harremana” egon zela adierazi du.

Autoan esaten denez, biktima unibertsitateko karparen inguruan aurkitu zuten, “bide batean botata, hosto batzuen gainean, indargabetuta, nahastuta eta galduta”.

Inguruan paseatzen zebiltzan gazte batzuek artatu zuten, eta osasun-langileei eta poliziari abisatu zieten. Barruko arropa eta norberaren gauzak falta zitzaizkion (poltsa, kartera eta mugikorra).

Agenteen eta osasun-langileen jarduerari esker, sexu-erasoetarako aurreikusitako protokoloa aktibatu zen. Biktima auzitegiko mediku batek aztertu zuen. Ondoren egindako txostenean,  hainbat lesio aipatu zituen.

Magistratuaren arabera, ikertuek kontraesanak egin dituzte deklarazioetan.

