IRUÑEKO UDALA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ibarrola eta Garcia Adanero Iruñeko zinegotzien dimisioa eskatu dute, "diskurtso xenofoboak" egiteagatik

EH Bildu, Geroa Bai eta Contigo-Zurekin taldeek egindako dimisio eskaera babestuko du PSNk. Sexu-eraso bat leporatzen zitzaien gizonen eta Udal Gobernuaren aurka, "kontrastatu gabe eta zorroztasunik gabe, gezurrak eta faltsukeriak" zabaltzea leporatu diete Ibarrolari eta Garcia Adanerori.

GRAFCAV8013. PAMPLONA, 23/12/2025.- El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón (2i), acompañado del concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón (i), del concejal delegado de Promoción Económica, Promoción Europea, Innovación, Juventud, y Cooperación al Desarrollo, Mikel Armendáriz (2d) y de la concejala delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Zaloa Basabe, durante la rueda de prensa que han ofrecido este martes en Pamplona en la que han pedido la dimisión de los concejales Cristina Ibarrola (UPN) y Carlos García Adanero (PP) por sus "discursos xenófobos" en torno a la agresión sexual que tuvo lugar en Pamplona el pasado 23 de octubre tras la cual la Policía Municipal detuvo a cuatro personas por su presunta implicación en los hechos, aunque la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Pamplona les exculpó tras recibir las pruebas de ADN. EFE/Villar López
Iruñeko gobernu taldeko kideak prentsaurrekoan. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EH Bildu, Geroa Bai eta Contigo-Zurekin udal taldeek Cristina Ibarrola (UPN) eta Carlos Garcia Adanero (PP) zinegotzien dimisioa eskatu dute, urriaren 23an Iruñean izandako sexu-erasoaren karietara egindako "diskurtso xenofoboengatik"

Udaltzaingoak lau pertsona atxilotu zituen gertakarietan ustez parte hartzeagatik, baina Iruñeko Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko 1 zenbakiko Epaitegiko titularrak aske utzi ditu aste honetan, DNA probak haien profil genetikoarekin bat ez datozela egiaztatu ondoren.

Joseba Aseniron Iruñeko alkateak agerraldi bat eskaini du komunikabideen aurrean, Txema Mauleon Gizarte Ekintzako zinegotzi delegatuarekin, Mikel Armendariz Sustapen Ekonomikoko, Europako Sustapeneko, Berrikuntzako, Gazteriako eta Garapenerako Lankidetzako zinegotzi delegatuarekin eta Zaloa Basabe Berdintasun, Gizarte Ekintza, Auzo eta Kultura Aniztasuneko zinegotzi delegatuarekin batera.

Alkatearen ustez, "hasierako arduragabekeria hori -kontrastatu gabeko filtrazioei sinesgarritasuna ematea eta gobernu talde honi erasotzeko erabiltzea- larriagotu egin zen hurrengo asteetan behin eta berriz errepikatu zutelako"."Gobernu talde honen eta atxilotuen aurka egindako akusazioak gezurren eta faltsukerien segida izan ziren, zorroztasunik, kontrasterik eta lotsarik gabe zabaldutakoak".

Ibarrolak eta Garcia Adanerok erakutsitako jarrerak "ez dira bateragarriak hiri honetako alkatetza lortu nahi duen norbaitekin", eta, beraz, bien dimisioa eskatuko dute hurrengo osoko bilkuran. 

Iruñeko PSNk babestu egin du Udaleko gobernu taldeak erantzukizun politikoak eskatzeko hartu duen erabakia. Marina Curiel bozeramaileak azpimarratu duenez, horrelako kasu batean, "lehentasuna biktimaren babesa, zorroztasun informatiboa eta errespetu instituzionala izan behar dira beti, eta ez interesatutako etekin politikoa bilatzea".

Aipatutako bi zinegotziek arbuiatu egin dute Udal Gobernuaren eskaria. Cristina Ibarrola UPNko bozeramailearen esanetan, "ezin da politikan Asiron baino beherago erori". Horrez gainera, festa hartan zeuden "milaka gazteren segurtasuna ez bermatzea" leporatu dio. 

Bien bitartean, Garcia Adanero PPko bozeramailearentzat,  "Asiron eta bere taldea ez daude inoren dimisioa eskatzeko moduan, nortzuk diren kontuan hartuta". "Milaka gazte biltzea aurreikusita zegoen inguru batean legez kanpoko asentamendu bat ahalbidetzea arduragabekeria" izan zela uste dutela berretsi du.

Lau gizon atxilotu dituzte Iruñean, emakume bati sexu-erasoa egitea egotzita
Espetxera bidali dituzte sexu-erasoa egiteagatik Iruñean atxilotutako lau gizonak
Iruñea Joseba Asiron EH Bildu Geroa Bai PSN UPN PP Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X