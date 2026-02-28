Iranen aurkako erasoa
Iranek base estatubatuarrei eraso die Bahrainen, Qatarren, Kuwaiten eta Arabiar Emirerri Batuetan

Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar han condenaro los ataques con misiles de Irán a sus territorios y aseguran que se reservan el derecho a responder a las agresiones
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Iranek gaur goizean Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek abiatutako erasoari erantzun dio, Israelgo lurraldearen kontra ez ezik, AEBk Bahrainen, Qatarren, Kuwaiten eta Arabiar Emirerri Batuetan dituen base militarren kontra ere misilak jaurtiz .

