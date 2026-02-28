Ataque contra Irán
Irán ataca posiciones militares de EEUU en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos

DOHA (Qatar), 28/02/2026.- A screenshot from a mobile phone shows an alert from the Qatar’s Ministry of Interior advising people to stay at home and avoid going out unless necessary, Doha, Qatar, 28 February 2026. The advisory came amid heightened regional tensions after joint US-Israeli strikes on Iran. (Catar) EFE/EPA/Hannibal Hanschke
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iranek AEBen posizio militarrei eraso egin die Bahrainen, Qatarren, Kuwaiten eta Arabiar Emirerri Batuetan
author image

EITB

Última actualización

Irán ha respondido al ataque masivo desencadenado esta mañana por Estados Unidos e Israel con misiles dirigidos no solo contra territorio israelí, sino contra posiciones militares norteamericanas en sus bases en la región, concretamente en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Irán Oriente Próximo Internacional

