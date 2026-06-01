Euskadik eta Kanadak batzorde bat sortuko dute "San Joan" ontziak Labrador penintsulara egingo duen bidaia prestatzeko
1565ean Red Bayn hondoratutako euskal baleontziaren erreplikak “zeharkaldi zoragarria” egingo du Kanadaraino, Phillip Earle Labradorko parlamentariaren hitzetan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Kanadara egin duen erakunde-bidaiak astelehen honetan amaitu du ibilbidea, eta Kanadako Gobernuak batzorde bat eratuko duela hitz eman du. Horren helburua izango da San Joan ontziaren erreplikak etorkizun hurbilean Labradorrera egingo duen espedizioa diseinatzea, eta xede horrekin elkarlanean arituko da Euskadiko erakundeekin eta Pasaiako Albaola ontziolarekin batera.
Hala adierazi du Phillip Earle Labradorko parlamentariak bidaiaren azken jardunaldian, Gipuzkoako diputatu nagusi Eider Mendozarekin eta Albaolaren presidente Xabier Agoterekin izandako bileraren ondoren. “Hemen bilduta gauden guztiok helburu bera dugu: San Joan ontziaren azken bidaia zeharkaldi zoragarria izatea, eta estuki lan egingo dugu hori lortzeko”, azaldu du. Gainera, erakunde berriak “administrazio-prozesuak bizkortuko ditu eta hainbeste itxarondako bidaiari bidea emango dio", Earleren esanetan.
Bestalde, Mendozak nabarmendu duenez, “Red Bayk ez du gure historia gorde eta berreskuratu soilik. Are gehiago, bizirik mantendu ditu ekintzailetza, elkartasuna, ausardia, berdintasuna eta gure herriaren garapena mugaz harago bilatzeko grina bezalako balioak”.
Bere aldetik, Agotek adierazi du ekimena “ezin hobea” dela, alde guztiak batu direla proiektura eta askok adierazi dutela horretan parte hartzeko interesa.
