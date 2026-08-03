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37 urteko gizon bat atxilotu dute, N-634 errepidean, Zornotza parean, txirrindulari bat autoarekin harrapatu eta hiltzeagatik

Uztailaren 25ean Zornotzan 82 urteko txirrindulari bat harrapatu zuen ibilgailuaren jabea atxilotu egin dute, Bilbon. Gidariak ihes egin zuen istripuaren tokitik, eta biktima egun horretan bertan hil zen, Gurutzetako Ospitalean.

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EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak atxilotu egin du uztailaren 25ean Zornotzan, N-634 errepidean txirrindulari bat harrapatu zuen gizona. Txirrindularia harrapaketaren egunean bertan hil zen, ospitalean. Atxilotua, 37 urteko gizonezkoa, ibilgailuaren jabea da, eta zuhurtziagabekeriazko giza hilketa eta sorospen-eginbeharra ez betetzea egotzi dizkiote.

Ezbeharra 09:45 inguruan gertatu zen. Txirrindulari bat harrapatu zuten, Bilborako noranzkoan, N-634 errepidean. Biktima, 82 urteko gizon bat, Gurutzetako Ospitalera eraman zuten Osakidetzaren helikopteroan. Gizona egunean bertan hil zen.

Ikerketari esker, ibilgailua aurkitu dute

Istripuaren ondoren, Ertzaintzaren Bizkaiko Trafikoko Unitateak ikerketa abiatu zuen, gertatutakoa argitzeko. Agenteek auto bat harrapaketan nahasita zegoela eta gidariak txirrindulariari laguntzarik eman gabe alde egin zuela ebatzi zuten.

Egindako ikerketei esker, istripuan inplikatutako ibilgailua identifikatu zuten. Informazio horretatik abiatuta, Ertzaintzak operatibo bat jarri zuen martxan, erantzulea aurkitzeko.

Bilbon atxilotu dute

Operazioa igandean egin zen, eta Bilboko ertzain-etxeko, Bizkaiko Ikerketa Kriminaleko Lurralde Zerbitzuko eta Bizkaiko Trafikoko Lurralde Unitateko agenteek parte hartu zuten.

Autoaren jabea, 37 urteko gizon bat, atxilotu zuten, Bilbon. Atxilotua epailearen esku utziko dute polizia-eginbideak amaitutakoan.

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