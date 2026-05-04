Hiru hildako eta gaixotu bat ustez hantabirusagatik kruzero batean
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) adierazi duenez, "kutsatze-arriskuak txikia izaten jarraitzen du" eta "ez dago aztoratzeko arrazoirik".
Argentinatik abiatu eta Cabo Verdera bidean osasun arazoak igarri zituzten sei bidaiarietatik hiru hil egin dira azken orduetan eta bat zainketa intentsiboetan dago. Hildakoak herbeheretar bikote bat eta alemaniar bat dira, gaixoa berriz Britaniarra da.
Hegoafrikako Osasun Departamentuak adierazi duenez, "itsasontzia Hegoafrikako kostaldean nabigatzen ari zen bitartean, bidaiarietako batzuek osasun-arazo larriak izan zituzten", hasiera batean arnas infekzio sinpletzat hartu zirenak".
Hildakoak
Lehenengo pazientea 70 urteko bidaiaria zen, "bat-batean itsasontzian gaixotu zena, Ushuaiatik (Argentinako hiririk hegoaldekoena) Santa Elena uhartera (lurralde britainiarra, Atlantikoaren hegoaldean) egindako bidaian. Sukarra, buruko mina, sabeleko mina eta beherakoa izan zituen.
Bigarren hildakoa bere emaztea izan zen, 69 urtekoa. Johannesburgoko OR Tambo Nazioarteko Aireportuan "zorabiatu egin zen, bere jatorrizko herrialdera hegaldi bat hartzen saiatzen ari zela".
Hirugarren hildakoa alemaniarra da. Era berean, 69 urteko britainiar bat zainketa intentsiboetan jarraitzen du Hegoafrikan.
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) adierazi duenez, "kutsatze-arriskuak txikia izaten jarraitzen du". "Ez dago beldurtzeko edo bidaiak bertan behera uzteko beharrik", adierazi dute.
