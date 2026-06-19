"Benetako negoziazioa" eskatu dute medikuek, "greba mugagabea sahiestu" nahi bada
"Lanbidearen garrantzia eta berezitasuna onartua izan arte", mobilizatzen jarraituko dutela ziurtatu du Euskadiko Medikuen Sindikatuak.
"Urte hasieran aurreikusitako grebetako azken astera iritsi gara, eta, zoritxarrez, egoera argitu beharrean, blokeatu egin da". Horrela hasten da Euskadiko Medikuen Sindikatuak, eguerdian Basurtuko Ospitalearen aurrean elkarretaratzea egin ondoren, igorri duen oharrak.
Beste behin, medikuek salatu dute arduradun politikoek ez dutela gatazka konpontzeko borondaterik. Are gehiago, diote Espainiako Osasun Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak "desadostasun handiak" dituztela euren artean, eta "zorroztasun falta horrek gatazkari irtenbidea emateko aukera oztopatzen” duela.
Agertoki horren aurrean, "benetako negoziazioa" ezinbestekotzat jo dute, "Estatu zein erkidego mailan", uda igaro ondoren "greba mugagabea saihestu" nahi bada.
"Era berean, Madrilgo gure ordezkariei dei egin nahi diegu Estatutu Marko berriaren proiektua geldi dezaten, Senatuan eta Kongresuan ezezkoa emanez", jaso dute oharrean.
Aldarrikapen nagusiak
Medikuen aldarrikapen nagusien artean, honakoak daude: negoziazio mahai propioa eratzea, ordezkaritza eta negoziazio berezitu batekin; unibertsitate kredituetan, espezializazioan eta erantzukizun mailan oinarritutako lanbide sailkapen berria; astean gehienez 35 orduko lanaldia, eta hortik gorako orduak borondatezkoak izatea, ordu arrunta baino gehiago ordaintzea eta erretirorako kontuan hartzea; asistentzia presioari muga jartzea, bai Lehen Arretan eta baita ospitaleetako arretan ere; prestakuntza urteak (BAME, BAFE, BABE eta abar) garapen profesionalerako kontuan hartzea; eta 60 eta 70 urte bitarteko borondatezko erretiro sistema malgua.
"Lanbidearen garrantzia eta berezitasuna onartua izan arte", mobilizatzen jarraituko dutela ziurtatu dute medikuek. "Sistemaren ardatza gara eta pertsonal fakultatiborik eta medikurik gabe, ez dago osasun sistemarik", amaitu dute.
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