CONFLICTO EN LA SANIDAD PÚBLICA
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El personal médico reclama una "verdadera negociación" para evitar una huelga indefinida tras el verano

El Sindicato Médico de Euskadi ha asegurado que continuará con las movilizaciones "hasta que se reconozca la importancia y singularidad" de la profesión médica.

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Benetako negoziazioa" eskatu dute medikuek, "greba mugagabea sahiestu" nahi bada
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EITB

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"Hemos llegado a la última semana de huelga de las previstas a principios de año y, lamentablemente, la situación, lejos de aclararse, se ha enmarañado hasta un punto difícil de creer". Así comienza el comunidado emitidido hoy por el Sindicato Médico de Euskadi, tras concentrarse frente al Hospital de Basurto, este mediodía. 

El personal médico considera que las demandas de los profesionales sanitarios continúan sin ser atendidas en medio de un "rifirrafe de competencias totalmente incomprensible", una situación que, a su juicio, prolonga innecesariamente un conflicto que requiere respuestas urgentes. 

Ante esa situación, una negociación "verdadera" tanto a nivel estatal como autonómico para atender las reivindicaciones del colectivo médico y evitar una huelga indefinida tras el verano.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a "nuestros representantes políticos en Madrid" para que frenen la tramitación del nuevo Estatuto Marco mediante un voto contrario en el Senado y en el Congreso, al entender que el texto no responde a las necesidades específicas del personal médico y facultativo.

¿Qué reivindica la profesión médica?

Entre las principales reivindicaciones planteadas por la organización figura la creación de un ámbito de negociación propio para médicos y facultativos, con un sistema específico de representación, la implantación de una jornada ordinaria de 35 horas semanales y que las horas que excedan ese límite tengan carácter voluntario, sean consideradas exceso de jornada, reciban una retribución superior a la hora ordinaria y computen de cara a la jubilación.

Otra de las demandas pasa por establecer límites a la presión asistencial tanto en Atención Primaria como en la atención hospitalaria, así como reconocer los años de formación especializada —MIR, FIR, BIR y otros programas— dentro de la carrera profesional. Además, plantea la implantación de un sistema de jubilación flexible y voluntaria entre los 60 y los 70 años.

El Sindicato Médico de Euskadi ha asegurado que continuará con las movilizaciones "hasta que se reconozca la importancia y singularidad" de la profesión médica. "Somos el eje del sistema; sin personal facultativo y médico no hay sanidad", concluye el comunicado, en el que ha vuelto a reclamar un Estatuto Médico y Facultativo propio.

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