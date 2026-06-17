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Los médicos se vuelcan a favor del Estatuto Marco propio en la quinta semana de huelga

Debido a las vaciones, esta será por el momento la última semana en la que se realizarán los paros. Si la situación no se solucionara, a partir de septiembre comenzarán a secundar la huelga indefinida.

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Hoy, médicos de la CAV han salido a las calles de Bilbao para exigir una regulación propia para el colectivo médico y facultativo. Recuerdan al Ministerio de Sanidad que el acuerdo es más necesario que nunca poniendo sobre la mesa la posibilidad de una huelga indefinida.

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