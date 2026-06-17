Los consejeros de Universidades y Educación y el rector se han reunido, de manera urgente y en un clima "cordial", para tratar de aclarar la situación surgida tras las malas notas de una parte notable del alumnado. La portavoz del Gobierno ha pedido celeridad en las correcciones que afirma que son potestad de la universidad. EHU ha subrayado que "todo el proceso" se desarrolla en colaboración con el Gobierno Vasco.