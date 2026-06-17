OSAKIDETZA
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Medikuek Estatutu Marko propioa eskatu dute Bilboko kaleetan, grebaren bosgarren astean

Uda epe konplexua dela eta, hau izango da oraingoz, lanuzteak egingo dituzten azken astea. Egoera konponduko ez balitz, irailetik aurrera greba mugagabera joko dute.

Osakidetza greba argazkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Gaur EAEko medikuak Bilboko kaleetara atera dira, lan-baldintza propioak jasoko dituen estatutu bat eskatzeko. Greba mugagabearen aukera mahai gainean jarrita, akordioa inoiz baino beharrezkoagoa dela gogoratu diote Osasun Ministerioari.

Osakidetza Euskal Autonomia Erkidegoa Grebak Gizartea

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