Medikuek Estatutu Marko propioa eskatu dute Bilboko kaleetan, grebaren bosgarren astean
Uda epe konplexua dela eta, hau izango da oraingoz, lanuzteak egingo dituzten azken astea. Egoera konponduko ez balitz, irailetik aurrera greba mugagabera joko dute.
Gaur EAEko medikuak Bilboko kaleetara atera dira, lan-baldintza propioak jasoko dituen estatutu bat eskatzeko. Greba mugagabearen aukera mahai gainean jarrita, akordioa inoiz baino beharrezkoagoa dela gogoratu diote Osasun Ministerioari.
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