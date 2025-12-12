MUGA-ZERGEN TASA BERRIA
EBk 3 euroko tasa ezarriko die uztailetik aurrera Shein eta Temu plataformetan egindako erosketei

2028rako aurreikusitako behin betiko muga-zergen erreforma indarrean sartu arte egongo da indarrean. Erreforma horren bidez, EBk amaiera eman nahi dio 150 eurotik beherako balioa duten produktuak muga-zergak ordaintzetik salbuetsita egoteari.

EBk 3 euroko tasa ezarriko die uztailetik aurrera Shein eta Temu plataformetan egindako erosketei. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Europar Batasuneko Finantza ministroek (Ecofin) akordioa lortu dute ostiral honetan Europar Batasunera iristen diren balio txikiko produktuei 3 euroko zerga ezartzeko, batez ere kostu txikiko plataformen bidez (Shein eta Temu) egindako online erosketen kasuan.

2028rako aurreikusitako behin betiko muga-zergen erreforma indarrean sartu arte egongo da indarrean neurria. Erreforma horren bidez, EBk amaiera eman nahi dio 150 eurotik beherako balioa duten produktuak muga-zergak ordaintzetik salbuetsita egoteari. Azaroan adostu zuten neurreia EBko ordekazriek.

Gauzak horrela, erosketa horiek dakarten "lehia desleialari" aurre egin nahi dio Europar Batasunak, herritarren kontsumorako "arrisku batzuk" sortzen baitituzte, hala nola iruzur-maila handiak eta kontsumitzaileen osasunerako eta segurtasunerako arriskuak, Kontseiluak ohar baten bidez adierazi duenez.

Zehazki, 3 euroko tasa Europar Batasunetik kanpoko saltzaile guztiei aplikatuko zaie BEZaren ondorioetarako; horrek, praktikan, EBrako merkataritza elektronikoaren fluxu guztien % 93 hartzen du.

Batzordearen datuen arabera, iaz 4.600 milioi merkantzia inguru bidali ziren, gutxi gorabehera, eta horrek esan nahi du egunean 12 milioi pakete sartu zirela arantzelik gabe, ez zutelako 150 eurotik gora balio.

Bilerara iritsi denean, Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak balio txikia duten produktuak "zergapetu" ahal izateari balioa eman dio, erosketa mota horien "fluxua kontrolatu" ahal izateko.

Europa Europar Batasuna Internet Enpresaburuak Ekonomia

