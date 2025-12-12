NUEVA TASA ARANCELARIA
La UE impondrá en julio una tasa de 3 euros a las compras a plataformas de bajo coste como Shein y Temu

El acuerdo permitirá la aplicación de esta tasa de manera temporal hasta que entre en vigor la reforma arancelaria definitiva prevista para 2028, con la que la UE quiere poner fin a la exención arancelaria de que disfrutan de paquetes cuyo valor no supera los 150 euros.
La UE impondrá en julio una tasa de 3 euros a las compras a plataformas de bajo coste como Shein y Temu. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: EBk 3 euroko tasa ezarriko die uztailetik aurrera Shein eta Temu plataformetan egindako erosketei
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han llegado este viernes a un acuerdo para imponer un arancel de 3 euros a los pequeños paquetes que entran en la Unión Europea, principalmente por las compras online realizadas a través de plataformas de bajo coste, como Shein y Temu. La medida estará en vigor a partir del próximo 1 de julio.

El acuerdo permitirá la aplicación de esta tasa de manera temporal hasta que entre en vigor la reforma arancelaria definitiva prevista para 2028, con la que la UE quiere poner fin a la exención arancelaria de que disfrutan de paquetes cuyo valor no supera los 150 euros, y que los 27 ya adoptaron el pasado noviembre.

Con estas medidas, la Unión Europea busca hacer frente a la "competencia desleal" que suponen estos paquetes, que también plantean otros riesgos para el consumo europeo como los altos niveles de fraude y riesgos para la salud y seguridad de los consumidores, según sostiene el Consejo en un comunicado.

En concreto, la tasa de 3 euros se aplicará a todos los vendedores extracomunitarios registrados en la ventanilla única de importación de la UE a efectos del IVA, lo que abarca en la práctica al 93 % de todos los flujos de comercio electrónico hacia la UE.

Según datos de la Comisión, sólo el pasado año se realizaron cerca de 4600 millones envíos de mercancía de bajo coste, lo que supone la entrada de 12 millones de paquetes diarios libres de arancel por no superar su valor los 150 euros.

A su llegada a la reunión, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha puesto en valor el poder "gravar" los pequeños paquetes para poder "controlar el flujo" de este tipo de compras.

