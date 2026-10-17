Manifestantes contra el encarecimiento de la vida cortan la A63 en Baiona, provocando largas retenciones
Miles de personas se han manifestado en Baiona y tras la marcha, han acudido a la salida 6 de la autopista A63 y han cortado la variante en ambos sentidos. Los manifestantes han comenzado a marcharse poco a poco hacia las 18:00 horas.
Este sábado se están produciendo cientos de protestas en todo el Estado francés para denunciar el encarecimiento de la vida, también en Iparralde.
Las protestas, convocadas contra la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, han movilizado a colectivos muy diversos: 'chalecos amarillos', activistas climáticos, agricultores, estudiantes etc.
Poco después de las 14:00 horas, miles de personas, entre ellas el diputado de EH Bai, Peio Dufau, se han dado cita en una manifestación de Baiona, tras la cual los manifestantes han cortado los dos sentidos de la autopista A63.
Tras recorrer la mayor parte de la capital labortana, los manifestantes han llegado a la salida 6 de la autopista A63 y han cortado la variante.
Se han producido retenciones de muchos kilómetros en la zona, ya que los vehículos no pueden avanzar. Los manifestantes han colocado árboles y ramas en la calzada para obstaculizar la circulación.
La presencia policial ha sido escasa.
Hacia las 18:00 horas, algunos manifestantes han comenzado a marcharse del lugar.
Al menos 272 detenciones en todo el Estado
El Ministerio del Interior francés ha informado de 272 detenciones en todo el país durante las protestas contra el encarecimiento de la vida y ha denunciado incidentes graves en ciudades como Marsella y Lyon, pero también en París o Nantes, entre otras.
Entre los incidentes más graves, el ministerio ha destacado la entrada por la fuerza de manifestantes en el Ayuntamiento de Marsella y los destrozos en establecimientos comerciales.