Manifestantes contra el encarecimiento de la vida cortan la A63 en Baiona, provocando largas retenciones

Tras recorrer la mayor parte de la capital labortana, los manifestantes han llegado a la salida 6 de la autopista A63 y han cortado la variante.

Se han producido retenciones de muchos kilómetros en la zona, ya que los vehículos no pueden avanzar. Los manifestantes han colocado árboles y ramas en la calzada para obstaculizar la circulación.

La presencia policial ha sido escasa.

Hacia las 18:00 horas, algunos manifestantes han comenzado a marcharse del lugar.

Al menos 272 detenciones en todo el Estado

El Ministerio del Interior francés ha informado de 272 detenciones en todo el país durante las protestas contra el encarecimiento de la vida y ha denunciado incidentes graves en ciudades como Marsella y Lyon, pero también en París o Nantes, entre otras.



Entre los incidentes más graves, el ministerio ha destacado la entrada por la fuerza de manifestantes en el Ayuntamiento de Marsella y los destrozos en establecimientos comerciales.