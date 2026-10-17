A63 errepidea itxi dute Baionan, eta auto-ilara luzeak sortu dira, bizitzaren garestitzearen kontrako manifestazioaren ostean
Milaka lagun elkartu dira Baionan, protesta egitera. Manifestazioaren ostean, A63 autobideko 6. irteerara iritsi dira eta saihesbidea moztu dute. 18:00ak aldera, manifestari batzuk bertatik joaten hasi dira.
Bizitzaren garestitzea salatzeko ehunka protesta izaten ari dira larunbat honetan Frantziar Estatu osoan, baita Ipar Euskal Herrian ere.
Inflazioaren eta erosteko ahalmenaren galeraren aurka deitutako protestek askotariko kolektiboak mobilizatu dituzte: 'txaleko horiak', klimaren aldeko aktibistak, nekazariak, ikasleak etab.
14:00ak pasatxo, manifestazio jendetsua izan da Baionan. Besteak beste, Peio Dufau EH Baiko diputatua izan da bertan. Manifestazioaren ondoren, A63 autobideko bi noranzkoak eten dituzte manifestariek.
Baionako zatirik handiena zeharkatu ondoren, milaka lagun A63 autobideko 6. irteerara iritsi dira eta saihesbidea moztu dute.
Kilometro askotako auto-ilarak sortu dira, ibilgailuek ezin baitute aurrera egin. Zuhaitzak eta adarrak errepidera ateraz oztopatu dute zirkulazioa manifestariek.
Poliziak ez du presentzia nabarmenik izan bertan.
18:00ak aldera, manifestari asko bertatik joaten hasi dira.
Gutxienez 272 atxiloketa Estatu osoan
Frantziako Barne Ministerioak jakinarazi duenez, 272 pertsona atxilotu dituzte Frantzia osoan, bizitzaren garestitzearen aurkako protestetan, eta gertakari larriak salatu ditu Marseillan eta Lyonen, baina baita Parisen eta Nantesen ere, besteak beste.
Istilu larrienen artean, Ministerioak manifestariak Marseillako udaletxean indarrez sartu izana aipatu du eta merkataritza establezimenduetan izandako kalteak nabarmendu ditu.