Macronek ezker muturra egin du indarkeriaren erantzule, eta babesa helarazi die poliziari eta merkatariei
Frantziako presidenteak indarkeriazko ekintzak "anbiguotasunik gabe" gaitzesteko eskatu die alderdi politikoei eta sindikatuei, eta Frantziak "ordena" behar duela adierazi du, eta ez tentsioek gora egitea. Manifestarien aldarrikapenei erantzuteko eskatu dio Melenchonek.
Frantziako presidente Emmanuel Macronek "ezker muturrekoei" leporatu die larunbatean bizitzaren garestitzearen kontrako protesten ondoren izandako indarkeriaren erantzukizuna; babesa eman die poliziari eta merkatariei, eta kalteak eragin zituztenek "ordaindu" egingo dutela azpimarratu du.
"Gaur gauean, oso une larrian hitz egiten dizuet zuei. Atzo, urriaren 17an, larunbata, ultraezkerreko talde bateko estremistek, gaizkile askorekin batera (...), dendak arpilatu eta eraikin publikoak suntsitu zituzten. Zergatik erre zuten Limogesko udaletxea? (...) Nola iritsi ziren honetara? Ezerk ez du azaltzen, ezerk ez du justifikatzen. Denok sentitzen dugu amorrua eta lotsa", esan du Macronek igande honetako 20:00etan hasi eta 9 minutu inguru iraun duen adierazpen instituzionalean.
Poliziaren informazio zerbitzuek larunbateko protesta eguneko indarkeria gutxietsi zutela ere onartu du, eta ondorio guztiak ateratzeko eta gardentasunez egiteko eskatu dio Gobernuari.
"Atzo, ordena zaintzeko ardura zuten agenteek aurrekaririk gabeko indarkeria jasan zuten. Inteligentzia zerbitzuari beharrezko ikasgai guztiak ateratzeko eta gardentasun osoa izateko eskatu diot gobernuari. Ikerketak irmotasun handienarekin egingo dira", esan du Macronek hitzaldian.
"Suntsiketa hau egin dutenek ordaindu egin behar dute, Errepublika eraisten saiatu zirenek kontuak emango dituzte", ohartarazi du.
Frantziako presidenteak protestetan izandako indarkeriazko ekintzak "anbiguotasunik gabe" gaitzesteko eskatu die, halaber, alderdi politikoei eta sindikatuei, eta Frantziak "ordena" behar duela adierazi du, eta ez tentsioek gora egitea.
Melenchon: "Frantziako krisia kontrolaezina bihur daiteke Macronek konponbiderik ematen ez badu"
Bestalde, Jean-Luc Melenchon Frantzia Intsumisoko (LFI) buruzagiak ohartarazi du Frantziako egoera "kontrolaezina" bihur daitekeela Emmanuel Macron presidenteak "krisi soziala larriagotzen jarraitzen badu, manifestarien aldarrikapenei erantzun gabe".
"Macronek egoera txartzera jolasten jarraitzen badu, kontrolaezina bihurtzeko arriskua du", adierazi du Melenchonek LCIn egindako elkarrizketa batean, Macronen agerraldi ofiziala baino pixka bat lehenago.
Buruzagi ezkertiarrak, gainera, ikasleen mobilizazioetan tentsioak pilatzen utzi izana leporatu dio Gobernuari, eta agintarien erantzuna kritikatu du, liskar eta indarkeria polizialaren ziklo bat elikatzen lagundu dutela uste baitu: "Ez da ezer gertatzen hamar egun baino gehiagoan, eta, bat-batean, poliziak daude institutuetako ateetan eta indarkeriazko gertakari guztiak hasten dira".
Frantzian larrialdi egoera ezartzea eskatu dio Errepublikanoen buruzagiak Macroni
Bruno Retailleau Frantziako Errepublikanoak alderdi kontserbadoreko buruak larrialdi egoera ezartzeko eskatu dio Emmanuel Macron Frantziako presidenteari, istilu larriei erantzuteko.
"Erantzukizuna zure gain hartzeko eta frantsesak babesteko larrialdi egoera dekretatzeko eskatzen dizut", idatzi du Retailleauk sare sozialetan.
Macronek telebista bidez oso mezu "oso kezkagarria" eman duela ere esan du: "Errepublikako presidenteak gainezka egin duela dirudi, ez da gai Estatuaren indarra Errepublika mehatxatzen duen desordenaren aurka jartzeko", argudiatu du.
Frantziako eskuin muturrak barkamena eskatzeko eta alde egiteko eskatu dio Macroni
Jordan Bardellak, Agrupación Nacional (RN) eskuin muturreko alderdi frantziarreko presidenteak, barkamena eskatzeko eta kargua uzteko eskatu dio estatuburuari, protesten testuinguruan herrialdearen egoerari behar bezala erantzuten ez dakiela iritzita.
Nazioari emandako mezua "tamalgarria" dela ere esan du: "Emmanuel Macronen hitzaldi tamalgarria. Botere koldar eta desorientatu honek ez du jada ezer esateko frantziarrei, proposatzeko ezer", adierazi du Bardellak sare sozialetan argitaratutako mezu batean.