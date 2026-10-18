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El papa reaparece para rezar el Ángelus en el Vaticano tras su operación de pulmón

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VATICAN CITY (Vatican City State (Holy See)), 18/10/2026.- Pope Leo XIV leads the Angelus prayer, traditional Sunday's prayer, from the window of his office overlooking Saint Peter's Square, the day after his discharge from the Agostino Gemelli University Hospital, where he had been admitted for surgery, Vatican City, 18 October 2026. (Papa) EFE/EPA/ANGELO CARCONI
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aita Santua Angelusa errezatzeko berragertu da Vatikanoan

EITB

Última actualización

El papa León XIV ha reaparecido este domingo para rezar el Ángelus en el Vaticano tras la operación a la que se sometió el pasado martes 13 de octubre por un adenocarcinoma pulmonar, en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. "Superada esta fase delicada, ahora retomaré gradualmente mi actividad", ha anunciado. Asimismo, ha agradecido el apoyo recibido.

Papa León XIV Iglesia Católica Roma Italia Internacional

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