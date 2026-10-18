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El papa reaparece para rezar el Ángelus en el Vaticano tras su operación de pulmón
Euskaraz irakurri: Aita Santua Angelusa errezatzeko berragertu da Vatikanoan
El papa León XIV ha reaparecido este domingo para rezar el Ángelus en el Vaticano tras la operación a la que se sometió el pasado martes 13 de octubre por un adenocarcinoma pulmonar, en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. "Superada esta fase delicada, ahora retomaré gradualmente mi actividad", ha anunciado. Asimismo, ha agradecido el apoyo recibido.
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