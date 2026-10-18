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Angelusa gidatu du berriro aita santuak Vatikanoan
Leon XIV.a aita santua Vatikanoan agertu da berriro, biriketako adenokartzinoma bat kentzeko urriaren 13an ebakuntza egin ostean. "Fase zail hau gaindituta, orain nire jarduerari ekingo diot pixkanaka", iragarri du. Halaber, jasotako babesa eskertu du.
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