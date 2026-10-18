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Angelusa gidatu du berriro aita santuak Vatikanoan

Iragarkia
VATICAN CITY (Vatican City State (Holy See)), 18/10/2026.- Pope Leo XIV leads the Angelus prayer, traditional Sunday's prayer, from the window of his office overlooking Saint Peter's Square, the day after his discharge from the Agostino Gemelli University Hospital, where he had been admitted for surgery, Vatican City, 18 October 2026. (Papa) EFE/EPA/ANGELO CARCONI
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Leon XIV.a aita santua Vatikanoan agertu da berriro, biriketako adenokartzinoma bat kentzeko urriaren 13an ebakuntza egin ostean. "Fase zail hau gaindituta, orain nire jarduerari ekingo diot pixkanaka", iragarri du. Halaber, jasotako babesa eskertu du.

Leon XIV Aita Santua Eliza Katolikoa Erroma Italia Munduko albisteak

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