Violentas protestas por el coste de la vida también en Italia y Albania

Italia y Albania también están siendo escenario de protestas parecidas a las de Francia que han copado los medios este fin de semana.



En Italia, las movilizaciones convocadas en Milán, Turín o Bolonia para protestar contra el encarecimiento de la vida han derivado en enfrentamientos violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad que se han dejado imágenes de lanzamientos de piedras, petardos y botellas en las principales calles de la ciudad, así como daños materiales y decenas de detenidos.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha condenado los ataques "violentos" porque "manifestarse es un derecho" pero "poner a hierro y fuego nuestras ciudades no lo es".



Ell alcalde de Milán, Giuseppe Sala, ha reconocido la legitimidad del malestar social, aunque ha condenado también los ataques registrados. "Los motivos de la protesta eran comprensibles. Sin embargo, la violencia contra la policía y los graves daños causados a la ciudad no pueden justificarse", ha declarado.



Informaciones de la agencia de noticias ANSA apuntan a decenas de detenidos, entre ellos numerosos menores, y a varios heridos.

Meloni ha convocado una reunión mañana con el fin de abordar cuestiones de orden público, a raíz de los enfrentamientos de este fin de semana.

Albania vive por sexto día consecutivo violentas protestas

Por otra parte, las violentas protestas estudiantiles contra el Gobierno de Albania, liderado por el primer ministro socialista Edi Rama, han continuado este domingo por sexto día en Tirana, con al menos tres heridos a causa de los enfrentamientos, informaron las emisoras locales.



Según el Ministerio de Sanidad de Albania, tres personas han sido hospitalizadas hoy en Tirana, entre ellas, un periodista y un menor de 15 años de edad.



El propio Rama ha señalado en un vídeo colgado este domingo en su página de Facebook que las protestas están poniendo en peligro el acceso de Albania a la Unión Europea (UE). "Los albaneses deben pensar con claridad: quieren o no quieren entrar en la UE", ha advertido el mandatario.