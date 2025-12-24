Filma
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

“Salitre” Nagore Aranburu protagonista duen pelikula filmatzen bukatu dute

Norma Vila bilbotarraren lehen film luzea “ama-alaba batzuen arteko harremanaren kontakizun makurra da, drama intimoaren eta beldur psikologiko eta fisikoaren artean mugitzen dena”. 

Nagore Aranburu aktorea, "Salitre" filmean

Nagore Aranburu, "Salitre"n. Argazkia: David Herranz.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Norma Vila bilbotar zinemagileak bere lehen film luzea filmatzen bukatu du, hainbat astez Bilbon, Arrigorriagan, Mungian, Bermeon, Mundakan eta Islan, Kantabrian, jardun eta gero.

EITBren parte-hartzea duen filma thriller piskologikoa da, eta habia hutsaren sindromea eta galeren aurreko beldurra arakatzen ditu “ikuspegi femenino eta garaikide batetik eta mitoiei entzungor”.

Salitre Candela Echeniquek idatzi du, eta Nagore Aranburu protagonistak (Maite) Haizea Caneros du ondoan, Nerea herria utzi, Bartzelonara joan eta Arte ikasketak egin nahi dituen alaba nerabearena egiten. Nerearentzat independentziara urratsa dena mehatxua izango da, baina, Maiterentzat.  

Norma Vilaren proposamenak “ama txarraren” arketipoa hurbildu nahi du, “gutxi agertu delako tradizio zinematografikoan, sarritan erakusten den amatasun idealizatuaren edo klixe errenkada pobrearen aldean”.  

Filmaketa

Norma Vila "Salitre" izeneko bere lehen film luzea filmatzen ari da, Nagore Aranburu protagonista duela

Egunotan Arrigorriagan Norma Vila zuzendariaren Salitre pelikula filmatzen ari dira, drama intimoa eta thriller psikologikoa uztartzen dituen film luzea. Nagore Aranburu eta Haizea Carneros dira protagonistak.

18:00 - 20:00
Norma Vila "Salitre" izeneko bere lehen film luzea filmatzen ari da, Nagore Aranburu protagonista duela
Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Maite Mugerza Ronse aktorea, "Aro berria" filmean.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ikusi primizian "Aro berria" filmaren sekuentzia bat

Irati Gorostidiren lehen film luzeak aipamen berezi bat jaso zuen Donostiako Zinemaldiko New Directors sailean, eta ostiralean, abenduak 12, zinema aretoetara iritsiko da.  Primizian erakusten dizugun txatalean, Oliver Laxe zinemagilearen kolaborazio berezia agertzen da.  Donostian, 1978an, hainbat langilek asanblea egingo dute, greba bat bideratzeko, baina azkenean ez dute adostasun nahikorik lortuko. Etsirik, aldaketa sozialerako irrika bizitza pertsonalera eramango dute, eta komunitate bat sortuko dute, mendialdean.  EITBren parte-hartzea du filmak. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X