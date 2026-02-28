La actriz azpeitiarra Nagore Aranburu ha recibido esta noche el premio Goya a mejor actriz de reparto, gracias a su interpretación de una manipuladora monja de clausura en la película "Los domingos".

"Es muy emocionante", ha dicho desde el escenario. "Quiero compartir esto con toda la comunidad de 'Los Domingos'. Gracias por crear y creer en esta comunidad".