Nagore Aranburu, primer Goya vasco de la noche

Su trabajo en "Los domingos" le ha dado a la actriz azpeitiarra el premio a mejor actriz de reparto de la Academia española de Cine. Las producciones y profesionales vascos acumulan 47 nominaciones. 

Nagore Aranburu recoge el Goya a mejor actriz de reparto por 'Los domingos'. Foto: Europa Press
Natxo Velez | EITB

La actriz azpeitiarra Nagore Aranburu ha recibido esta noche el premio Goya a mejor actriz de reparto, gracias a su interpretación de una manipuladora monja de clausura en la película "Los domingos". 

"Es muy emocionante", ha dicho desde el escenario. "Quiero compartir esto con toda la comunidad de 'Los Domingos'. Gracias por crear y creer en esta comunidad". 

Además, la producción vasca "Los tigres", en la que participa Kowalski Films, ha recibido el premio a mejores efectos especiales, gracias a la labor de Paula Gallifa y Ana Rubio. 

