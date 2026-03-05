ZUZENKETA
Eusko Legebiltzarrak Tubos Reunidosen etorkizuna bultzatzea eta Aiaraldean enplegua defendatzea adostu du

EAJk, PSEk eta EH Bilduk industria-proiektu serio bat eta inplikatutako eragile guztien parte-hartzea eskatzen duen zuzenketa bateratua onartu dute.

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Legebiltzarrak EAJ, PSE eta EH Bildu batu ditu Tubos Reunidosen enpleguaren defentsaren eta etorkizunaren inguruan, Amurrion eta Trapagaranen 301 langileri eragingo liekeen lan erregulazio espediente bat aurkeztu duen enpresaren inguruan. Hiru taldeek zuzenketa bateratu bat onartu dute eta Eusko Jaurlaritzari eskatu diote enpresaren jarraipena babesteko proiektu industrial serio, sendo eta bideragarri baten alde eta Aiaraldean ahalik eta lanpostu gehien mantentzeko lan egiteko.

Legebiltzarraren ekimenak, gainera, erakunde publikoen, enpresen, sindikatuen eta hartzekodunen parte-hartzea eskatzen du, eta Aiaraldea eskualdeko plan estrategikoa bultzatzen jarraitzea 2030era arte. Halaber, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio euskal industria siderurgikoa defenda dezala Europar Batasunean, eta industria elektro-intentsiboaren kostuak murrizteko neurriak bultza ditzala.

Eztabaidan, Ander Goikoetxeak (EH Bildu) azpimarratu du Aiaraldeak aberastasunaren % 20 galdu duela azken urteotan, eta lehentasun politikoa lanpostuak babestea dela defendatu du. Jorge Juezek (PSE) berretsi du konponbidea sektore guztien eskutik iritsi behar dela, eta Markel Olanok (EAJ) batasuna eskatu du Tubos Reunidosen bideragarritasuna bermatzeko.

PPk eta Voxek zuzenketaren aurka bozkatu dute, eta Suma abstenitu egin da, neurri zehatzen falta azpimarratuz eta enpresari enplegu-erregulazioko espedientea kentzeko eskatzen ez zaiola kritikatuz. Txerra Molinuevo Amurrioko alkateak (EAJ) Legebiltzarraren babesa balioan jarri du eta bazkide industrial inbertitzaile bat bilatze eskatu du, muga-zergak eta kostu energetikoak jaistea eta enpresaren etorkizuna bermatzeko alderdikeriak alde batera uztea eskatu du.

Aiarako kuadrilla Industria Eusko Legebiltzarra Ekonomia

