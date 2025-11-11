El fondo Indartuz inicia su acitividad con 65 millones de euros para financiar inversiones transformadoras en Euskadi
El Gobierno Vasco ha creado un nuevo fondo, 'Indartuz', que en este 2025 contará ya con 65 millones de euros y que apostará por cofinanciar de la mano de inversores privados proyectos que ayuden a transformar la economía de Euskadi.
El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, ha explicado este martes tras el Consejo de Gobierno para presentar este fondo, que canalizará, junto con Finkatuz, la mayor parte de los 1000 millones de euros comprometidos por el Ejecutivo autonómico en el marco de la Alianza Financiera Vasca, un plan público-privado para hacer inversiones transformadoras, sobre todo en empresas.
Esos 1000 millones se traccionarán a través de cuatro 'vehículos', uno de los cuales es este nuevo fondo Indartuz, que arranca este año con 65 millones de recursos propios del Gobierno Vasco, ha explicado el consejero.
Esta cantidad, sumada a los 935 millones de endeudamiento adicional recogidos en el proyecto presupuestario de 2026, permitirá alcanzar los 1000 millones anunciados en marzo por el lehendakari, Imanol Pradales, dentro del Plan de Inversiones 'Euskadi Eraldatuz 2030'.
Este fondo es "una nueva forma de actuar en la política financiera pública del Gobierno Vasco, un instrumento moderno y flexible", cuyo objetivo es "movilizar recursos tanto propios como externos hacia inversiones transformadoras dirigidas a impulsar el arraigo, el crecimiento y competitividad del tejido empresarial vasco".
El fondo tendrá cuatro líneas de actuación. El primero es la deuda flexible para la transformación empresariales con plazos de vencimiento más largos de lo habitual. El segundo es la escalabilidad de empresas, que busca que las empresas ganen tamaño, ya que la mayor parte de firmas vascas son pymes.
El tercero, las infraestructuras de futuro, aborda la competitividad y las transformaciones digitales y verde y transición social; y el cuarto, la transición social, apoyará proyectos que fomenten la cohesión y bienestar de Euskadi, como por ejemplo invertir en industrias de cultura o de descontaminazión.
El fondo estará gestionado por el IVF, lo que garantiza, ha dicho el consejero, una "gestión eficiente, ágil y sin duplicidades".
