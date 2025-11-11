Eusko Jaurlaritza
65 milioi eurorekin, abian da Indartuz funtsa, Euskadin inbertsio eraldatzaileak finantzatzeko 

Gobernu Kontseiluak Finantzen Euskal Institutuari (FEI) Indartuz sozietate anonimo publikoa sortzeko baimena ematen dion dekretua onartu du astearte honetan. Funts estrategiko hori Euskadi Eraldatuz 2030 Inbertsio Eraldatuen Planean jasota dago.

Noël D'Anjou, astearte honetan. Argazkia: Irekia.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak funts berri bat sortu du, Indartuz, Euskadiko ekonomia eraldatzen lagunduko duten proiektuak inbertsore pribatuekin elkarlanean finantzatzeko. 2025 honetan 65 milioi izango ditu erabilgarri. 

Noël D'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak astearte honetako Gobernu Kontseiluaren ondoren emandako prentsaurrekoan aurkeztu du funtsa. Indartuz funtsak bideratuko ditu, Finkatuz funtsarekin batera, Eusko Jaurlaritzak Euskal Finantza Aliantzaren (enpresetan inbertsio eraldatzaileak egiteko plan publiko-pribatua) esparruan konprometitutako 1.000 milioi euroen zatirik handiena, 

1.000 milioi horiek lau tresnaren bitartez bideratuko dira, eta horietako bat Indartuz funts berria da, aurten Eusko Jaurlaritzaren 65 milioiko ekarpenarekin abiatuko dena, sailburuak azaldu duenez.

Kopuru horri 2026ko aurrekontu proiektuan jasotako 935 milioiko zorpetze gehigarriari gehituta, lortuko da lehendakariak martxoaren 3an iragarritako 1.000 milioi euroko inbertsio-zenbateko biribila Euskadi Eraldatuz 2030 proiektua garatzeko.  

Funts hori "Eusko Jaurlaritzaren finantza-politika publikoan jarduteko modu berri bat da, tresna moderno eta malgua", eta bere helburua da "baliabide propioak zein kanpokoak mobilizatzea, euskal enpresa-sarea errotzea, hazkundea eta lehiakortasuna bultzatzatuko dituzten inbertsio eraldatzaileetara".

Funtsak lau jarduera-ildo izango ditu. Lehena enpresen eraldaketarako zor malgua da, epemuga ohi baino luzeagoak dituena. Bigarrena enpresen eskalagarritasuna da, enpresak haztea bilatzen duena, euskal enpresa gehienak ETEak baitira.

Hirugarrenak, etorkizuneko azpiegituren ingurukoak, lehiakortasuna, eraldaketa digital eta berdeak eta trantsizio soziala jorratzen ditu; eta laugarrenak, trantsizio sozialak, Euskadiren kohesioa eta ongizatea sustatzen duten proiektuak babestuko ditu, hala nola kultura eta deskontaminazio industrietan inbertitzea.

Funtsa FEIk kudeatuko du, eta horrek, sailburuak esan duenez, "kudeaketa eraginkorra, arina eta bikoiztasunik gabea" izatea bermatuko du.

