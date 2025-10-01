Eusko Jaurlaritzak Indartuz inbertsio funtsa sortuko du, eta 400 milioirekin hornituko du
Gainera, Finkatuz inbertsio funts publikoak estatutuak eguneratuko ditu enpresetan parte hartzeko irizpideak malgutzeko. Esaterako, ez da horretarako baldintza izango enpresak egoitza Euskadin izatea, eta nahikoa izango da lurraldean "eragina" izatea.
Euskadi Eraldatuz 2030 ekimenaren bitartez bi finantza tresna sortuko ditu Eusko Jaurlaritzak —Indartuz funtsa, 400 milioi eurorekin hornituta egongo dena, eta arrisku kapitaleko bi funts (100 milioi)—, Euskadiren eraldaketa ekonomikoan aurrera egiteko asmoz. Horiei lehendik dauden Finantzen Euskal Institutua eta (150 M€) Finkatuz (350 M€) batu behar zaizkie.
Inbertsioen alorrean, bide-orri berriaren xehetasunak azaldu ditu gaur goizean Eusko Jaurlaritzak. Bilboko Burtsan egin den ekitaldian izan dira, besteak beste, Imanol Pradales lehendakaria, Noël d’Anjou Ogasun eta Finantzetako sailburua, Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua, eta Amaia del Villar Finantzen Euskal Institutuko zuzendari nagusia.
Ogasun sailburuak eman ditu planaren inguruko azalpenak. Adierazi duenez, plana martxan jarrita eraldaketa bultzatu eta azkartu nahi du Jaurlaritzak, Euskadi berrindustrializazioaren abangoardian kokatzeko. "Ikupegi zabalez eta erabakitasunez jarduteko unea da", gaineratu du.
Euskal Finantza Aliantzak lau finantza tresna nagusitara bideratuko du dirua, enpresak sustraitzea, eraldaketa, industria berriak eta sektore emergenteak oinarri hartuta.
Aliantzaren baliabideak bideratze aldera, lau bitarteko proposatzen dira: Finantzen Euskal Institutua (150 milioi euro), Finkatuz (350 milioi euro) eta Indartuz funtsak (400 milioi), eta arrisku-kapitaleko funtsak (100 milioi).
Indartuz funtsa proiektu eraldatzaileetan zuzeneko eta zeharkako inbertsioak egiteko sortu da.
Azkenik, laugarren tresna arrisku-kapitaleko funtsak izango dira (100 milioi), enpresa handi zein txikiek eraldaketarako tresnak izan ditzaten, finantzaketa lor dezaten eta kasuan-kasuan laguntza izan dezaten.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Alokairuen indizeak 500 euro baino gehiago jaitsi ditu Donostian eskainitako prezioak
Gipuzkoako herri tentsionatuetan, azken bost urteetan alokatuta egon ez diren edo lehen aldiz merkaturatu diren edukitzaile handien eta pisuen kontratu berriei bakarrik aplikatu beharko zaie prezio-tarte berria.
Mitxel Lakuntzaren arabera, CAFek Jerusalemen duen proiektua "ez da erabakigarria" enpresaren etorkizuna bermatzeko
ELAren idazkari nagusiak dioenez, "CAFek badaki tren hori hasieratik dela ilegala", eta proiektua babesteko eta "ilegalitatearekin jarritzeko argudio gisa darabilen txostena" egin duten adituak zeintzuk diren argitzeko eskatu dio enpresari. Euskadi Irratiko Faktorian hitz egin du asteazken goizean horren eta beste hainbat gairen inguruan.
Sindikatuek hiru orduko lanuztea eta hainbat manifestazio deitu dituzte euskal hiriburuetan, Gazako genozidioa salatzeko
Urriaren 15ean egingo duten lanuztearen berri eman dute LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT/LKN, ETXALDE eta HIRU sindikatuek. Lanuzteak eta manifestazioak Espainiako Estatuko lantoki guztietan deitu dira.
CAFeko langileek ordu bateko lanuztea egin dute Jerusalemgo tranbiaren inguruan zuzendaritzak duen jarrera salatzeko
Ordubeteko lanuztearekin bat egin duten langileek elkarretaratzea egin dute CAFen bulego nagusien atarian. Enpresa Batzordeak enpresaren "zinismoa" salatu du Jerusalem tranbiaren proiektuaren inguruan duen jarreragatik, eta zuzendaritzari "NBEren argudioei aurre eginez bere irudia zuritzea" eta Israelen "tesiak onartzea" leporatu dio.
ELAk lanuztea deitu du urriaren 15erako enpresei, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako zein Espainiako gobernuei Israelekin harremanak etetea eskatzeko
LAB, CCOO, Steilas, Solidari, Etxalde eta Hiru sindikatuek ere lanuzte orokorrak deitu dituzte Hego Euskal Herrian egun horretarako.
Donostian, 60 metro koadroko pisu baten alokairua 800 eurokoa izango da gehienez jota
Gipuzkoako erreferentziazko prezioen indizea Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren, asteazken honetan indarrean sartuko da Gipuzkoako udalerri tentsionatuetan alokairuen prezioa mugatzeko aukera ematen duen araua. Irunen, 60 metro koadroko etxebizitza bat alokatzeko ezingo da 624 euro baino gehiago eskatu.
Jaurlaritzak hamarren bat igo ditu hazkunde-aurreikuspenak: % 2,2koa izango da aurten, eta % 1,9koa 2026an
Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak adierazi duenez, Euskadik "ekonomia indartsua du, etorkizuneko erronkei aurre egiteko prest dago, eta nazioarteko edozein ziurgabetasunen aurrean egokitzeko gaitasuna du". Hazkunde horren gakoa barne-eskaria izango da.
Gipuzkoako erreferentziazko prezioen indizea argitaratu dute, asteazkenetik aurrera alokairuak mugatzeko
Donostian, Irunen, Errenterian, Lasarte-Orian eta Zumaian izango du eragina. Hileko errenta zehazteko, hainbat datu sartu beharko dira, hala nola katastroko erreferentzia eta higiezinaren helbidea, energia-ziurtagiria, planta eta kontserbazio-egoera. Horrela, higiezin horri aplikatu beharreko alokairu-prezioen tarte objektibo bat lortuko da.
BBVAk iragarri du azaroan akzio bakoitzeko 0,32 euroko dibidendua emango duela
Erakundearen "historiako dibidendu altuena" da, eta akzioen trukean parte hartuko duten Sabadell bankuko akziodunek ere jasoko dutela ziurtatu du bankuak.