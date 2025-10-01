INBERTSIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak Indartuz inbertsio funtsa sortuko du, eta 400 milioirekin hornituko du

Gainera, Finkatuz inbertsio funts publikoak estatutuak eguneratuko ditu enpresetan parte hartzeko irizpideak malgutzeko. Esaterako, ez da horretarako baldintza izango enpresak egoitza Euskadin izatea, eta nahikoa izango da lurraldean "eragina" izatea.

lehendakari Imanol Pradales

Imanol Pradales lehendakariak Inbertsio Plana aurkeztu du, asteazken honetan, Bilbon. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadi Eraldatuz 2030 ekimenaren bitartez bi finantza tresna sortuko ditu Eusko Jaurlaritzak —Indartuz funtsa, 400 milioi eurorekin hornituta egongo dena, eta arrisku kapitaleko bi funts (100 milioi)—, Euskadiren eraldaketa ekonomikoan aurrera egiteko asmoz. Horiei lehendik dauden Finantzen Euskal Institutua eta (150 M€) Finkatuz (350 M€) batu behar zaizkie. 

Inbertsioen alorrean, bide-orri berriaren xehetasunak azaldu ditu gaur goizean Eusko Jaurlaritzak. Bilboko Burtsan egin den ekitaldian izan dira, besteak beste, Imanol Pradales lehendakaria, Noël d’Anjou Ogasun eta Finantzetako sailburua, Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua, eta Amaia del Villar Finantzen Euskal Institutuko zuzendari nagusia. 

Ogasun sailburuak eman ditu planaren inguruko azalpenak. Adierazi duenez, plana martxan jarrita eraldaketa bultzatu eta azkartu nahi du Jaurlaritzak, Euskadi berrindustrializazioaren abangoardian kokatzeko. "Ikupegi zabalez eta erabakitasunez jarduteko unea da", gaineratu du. 

Euskal Finantza Aliantzak lau finantza tresna nagusitara bideratuko du dirua, enpresak sustraitzea, eraldaketa, industria berriak eta sektore emergenteak oinarri hartuta. 

Aliantzaren baliabideak bideratze aldera, lau bitarteko proposatzen dira: Finantzen Euskal Institutua (150 milioi euro), Finkatuz (350 milioi euro) eta Indartuz funtsak (400 milioi), eta arrisku-kapitaleko funtsak (100 milioi). 

Indartuz funtsa proiektu eraldatzaileetan zuzeneko eta zeharkako inbertsioak egiteko sortu da. 

Azkenik, laugarren tresna arrisku-kapitaleko funtsak izango dira (100 milioi), enpresa handi zein txikiek eraldaketarako tresnak izan ditzaten, finantzaketa lor dezaten eta kasuan-kasuan laguntza izan dezaten. 

Industria Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu