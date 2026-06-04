La antigua zona industrial de Rekalde se transformará en un nuevo espacio con 400 nuevas viviendas
La antigua zona industrial del barrio de Rekalde, en Bilbao, se transformará en un nuevo espacio con viviendas y zonas libres para la ciudadanía, que contará con 400 nuevas viviendas, el 40 % de protección pública, y 2950 metros cuadros de zona verde y espacio libre público.
El Ayuntamiento de Bilbao prevé que las obras de construcción de estas viviendas se inicien a lo largo del año que viene, si todo va "bien".
El proyecto prevé el desarrollo de 400 nuevas viviendas, de las cuales el 40 % estarán sujetas a algún régimen de protección pública, por lo que serán tanto viviendas de protección oficial como viviendas tasadas.
Además, una parte de estos inmuebles deberá estar destinada obligatoriamente al alquiler.
También habrá dos edificios municipales (cada uno de ellos de en torno a unos 1500 o 1700 metros cuadrados), zonas verdes y un corredor peatonal desde la carretera de Larraskitu hasta el parque de Amézola.
La superficie sobre la que se actuará alcanza los 17 538 metros cuadrados, ubicados entre dos calles, Severo Unzúe y Doctor Díaz Enparanza.
Según el Ayuntamiento de Bilbao esta operación de Severo Unzúe “es la más grande" de todas las que se están acometiendo en estos momentos en toda esta zona, desde el punto de vista de su superficie y también desde el punto de vista del número de viviendas que se generan en este entorno.
Para llevar a cabo esta operación se derribarán 10 pabellones industriales, de los cuales 8 tienen ya concedidas las licencias de derribo, mientras que otros dos están en proceso.
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