Osakidetzak iraungitako 274 txerto eman zituen 2025ean Euskadiko 13 ESIetan

Osasun Sailak orain emandako datuen arabera, akats horiek ESI guztiei eragin zieten.
(Foto de ARCHIVO) Un sanitario vacuna a una persona
Artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak 21 txerto-motaren iraungitako 274 dosi eman zituen 2025ean, eta dosi horiek Euskadiko 13 Erakunde Sanitario Integratuetako (ESI) zentroetan jarri ziren; hau da, EAEko guztietan.

Kopuru horri iraungitako beste 7 txerto gehitu behar zaizkio, 2024an jarri zirenak, zehazki Uribe ESIan, eta beste 86 2023an, gehienak (82) ESI berean, 3 Donostialdean eta 1 Araban.

Osasun Sailak Rebeka Uberari (EH Bildu) Legebiltzarrean emandako erantzunean jasotzen dira datu horiek. Uberak azken hiru urteetan Osakidetzak otsailaren 20ra arte identifikatutako iraungitako txertoei buruzko informazioa eskatu zuen.

Iraungitako txertoen kasuak argitara eman zirenetik, urtarrilaren amaieran, Osasun Sailak iraungitako txerto-kopuru ezberdinak jakinarazi ditu.

Txertoen ikerketa eta trazabilitate batzorde bat sortu zen akatsen arrazoiak argitzeko, eta martxoaren 3an jendaurrean aurkeztu zuten txostenak ondorioztatu zuen 2025ean txertoen % 99,85 behar bezala eman zirela, Alberto Martinez Osasun sailburuak nabarmendu zuenez.

Hala ere, ikerketa-batzordearen txostenak aitortu zuen hainbat akats gertatu zirela txertoen trazabilitate-faseetan, eta azaldu zuen ohikoa baino dosi gehiago eskuratzeak stocka metatzen lagundu zuela, eta, ondorioz, iraungitze-datatik gertu zeuden loteak erabiltzen hari zirela.

Sei hilabete baino gutxiagoko bizitza baliagarria zuten loteak ere jaso ziren, ohikoena urtebetekoa denean, eta, ondorioz, txertoak azkarrago eman behar izatea eragin zuen.

Gainera, txertoak osasun-zentroetan biltegiratzeko eta banatzeko fase batzuetan, loteari eta iraungitzeari buruzko informazioa sistema partzialekin kudeatu zen, eta "ez beti" sistema bakar batean integratuta.

Sailburuak adierazi zuen dosi horietako gehienak Errenteriako (Gipuzkoa) osasun-zentroan jarri zirela, Donostialdea ESIaren barruan, eta gainerako osasun-eskualdeetan kasu isolatuak izan zirela. Osasun Sailak orain EH Bilduri bidalitako datuen arabera, akats horiek ESI guztiei eragin zieten.

2025ean, iraungitako txerto-kopuru handiena Donostialdeko ESIan (79) eman zuten, ondoren Bilbo-Basurtu (50), Araba (33), Uribe (32), Barakaldo-Sestao (26), Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzeta (18), Goierri (10), Tolosaldea (10), Barrualde-Galdakao (6), Bidasoa (4), Debabarrena (3), Arabako Errioxa (2) eta Debagoiena (1).

