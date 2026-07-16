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Mirai, compañía de Jainaga, adquiere la vizcaína Reco, de recubrimientos electrolíticos

Con más de 40 años de experiencia y ubicada en la localidad vizcaína de Barakaldo, Reco cuenta con una plantilla de 60 personas y en 2025 facturó cerca de 14 millones de euros.
(Foto de ARCHIVO) El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, interviene durante el acto de entrega del premio ‘Joxe Mari Korta 2025’, en el Palacio Miramar, a 10 de julio de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha sido galardonado con el premio 'Joxe Mari Korta 2025' por su compromiso con "el arraigo, la excelencia industrial, la apuesta por la innovación y la creación de empleo de calidad". El Gobierno Vasco otorga cada año los 'Premios Joxe Mari Korta' a empresarias y empresarios que destacan por su trayectoria vital y empresarial. Arnaitz Rubio / Europa Press 10 JULIO 2025;ENTREGA;PREMIO;EMPRESARIOS 10/7/2025
José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y de Talgo. Foto de archivo: Europa Press
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Agencias | EITB

Última actualización

Mirai Investments, la firma de inversión del empresario vasco José Antonio Jainaga -presidente de Sidenor y de Talgo- ha adquirido la empresa vizcaína Reco, especializada en recubrimientos químicos y electrolíticos y en tratamiento de metales para el sector de bienes de equipo eléctrico.

De esta forma, Reco se incorpora a Innometal, división de transformación y acabado del metal perteneciente a Mirai, Instituto Vasco de Finanzas (IVF), Fundación Vital y el 'family office' de Irene Carmen Lequerica.

Con más de 40 años de experiencia y ubicada en la localidad vizcaína de Barakaldo, Reco cuenta con una plantilla de 60 personas y en 2025 facturó cerca de 14 millones de euros.

Esta empresa tiene unas instalaciones con más de 5000 metros cuadrados y oferta distintos tratamientos, abarcando procesos como estañado, plateado, cobreado, niquelado, cromado y zincado, lo que le permite adaptarse a diversas necesidades industriales en sectores como bienes de equipo eléctrico, automoción e industria.

Sus productos cubren todos los aspectos de la demanda industrial, lo que junto a sus líneas altamente automatizadas y digitalizadas, convierten a Reco "en un socio capaz de acompañar al cliente a lo largo de todo el ciclo de desarrollo y producción de sus componentes", ha destacado Mirai.

Para esta firma, la incorporación de Reco supone "un paso estratégico en la construcción de una oferta de servicios industriales de mayor alcance".

Comunidad Autonóma Vasca Empresarios Trabajo Industria Economía

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