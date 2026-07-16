Mirai, compañía de Jainaga, adquiere la vizcaína Reco, de recubrimientos electrolíticos

Mirai Investments, la firma de inversión del empresario vasco José Antonio Jainaga -presidente de Sidenor y de Talgo- ha adquirido la empresa vizcaína Reco, especializada en recubrimientos químicos y electrolíticos y en tratamiento de metales para el sector de bienes de equipo eléctrico.

De esta forma, Reco se incorpora a Innometal, división de transformación y acabado del metal perteneciente a Mirai, Instituto Vasco de Finanzas (IVF), Fundación Vital y el 'family office' de Irene Carmen Lequerica.

Con más de 40 años de experiencia y ubicada en la localidad vizcaína de Barakaldo, Reco cuenta con una plantilla de 60 personas y en 2025 facturó cerca de 14 millones de euros.

Esta empresa tiene unas instalaciones con más de 5000 metros cuadrados y oferta distintos tratamientos, abarcando procesos como estañado, plateado, cobreado, niquelado, cromado y zincado, lo que le permite adaptarse a diversas necesidades industriales en sectores como bienes de equipo eléctrico, automoción e industria.

Sus productos cubren todos los aspectos de la demanda industrial, lo que junto a sus líneas altamente automatizadas y digitalizadas, convierten a Reco "en un socio capaz de acompañar al cliente a lo largo de todo el ciclo de desarrollo y producción de sus componentes", ha destacado Mirai.

Para esta firma, la incorporación de Reco supone "un paso estratégico en la construcción de una oferta de servicios industriales de mayor alcance".