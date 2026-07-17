Kontuen aurrerapena

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EAEko BPGa % 2,1 igo da bigarren hiruhilekoan iaztik, eta % 0,5 lehenengo hiruhilekotik

Eustatek egindako hiruhilekoko kontu ekonomikoen aurrerapenaren arabera, EAEko enplegua % 1,3 igo da urteko bigarren hiruhilekoan, 2025eko bigarren hiruhilekoarekin alderatuta, eta % 0,4 2026ko lehen hiruhilekoarekin alderatuta.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal ekonomiak bere hazkunde ildoari eutsi dio, Barne Produktu Gordinak (BPG) % 2,1eko igoera izan baitu 2026ko bigarren hiruhilekoan, "sektore bilakaera positibo orokor" batean oinarrituta.

Hala jaso du Eustat Euskal Estatistika Erakundeak gaur argitaratu duen hiruhilekoko kontuen aurrerapenean, eta txosten horren arabera, euskal ekonomia % 2,1 hazi da iazko bigarren hiruhilekotik eta % 0,5 aurreko hiruhilekotik. 

Enpleguak ere gora egin du: urte arteko hazkundea % 1,3koa izan da bigarren hiruhilekoan, eta % 0,4koa 2026ko lehen hiru hilabeteekin alderatuta; horrek esan nahi du 13.000 lanpostu inguru sortu direla azken urtean. 

Eustaten arabera, zifra horiek "sektore bilakaera positibo orokor" batean oinarritzen dira. 

Kontuen aurrerapen horretaz gain, Eustatek irailaren 18an argitaratuko ditu 2026ko bigarren hiruhilekoko kontu ekonomikoen xehetasun guztiak.

"Bilakaera sendoa eta erresilientea", Eusko Jaurlaritzaren arabera

Mikel Torres lehendakariorde eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak kontuen aurrerapena baloratu du, eta nabarmendu du % 2,1eko hazkundea Eusko Jaurlaritzak ekainean egindako aurreikuspena baino hamarren bat handiagoa dela.

Euskal ekonomiak bilakaera "sendoa eta erresilientea" duela azpimarratu du, ziurgabetasun geopolitikoak eta Europako ekonomia nagusien hazkunde ahulak markatutako nazioarteko testuinguruan.

"Euskadik zortzi hiruhileko jarraian daramatza % 2tik gorako urte arteko hazkundeekin", nabarmendu du lehendakariordeak, eta azaldu du enpleguan ere % 1,3ko hazkundea Eusko Jaurlaritzaren aurreikuspena baino hamarren bat handiagoa dela.

Zifra horiek, Torresek adierazi duenez, 2026 osorako % 1,9ko hazkundearen aurreikuspena berresten dute.

BPGd Euskal Autonomia Erkidegoa Lana Eustat Ekonomia

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