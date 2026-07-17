Avance trimestral
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El PIB de la CAV asciende un 2,1 % en el segundo trimestre en su evolución anual y un 0,5 % respecto al primero

Según el Avance de cuentas económicas trimestrales realizadas por Eustat, el empleo en la CAV ha ascendido un 1,3 % durante el segundo trimestre del año con respecto al segundo trimestre de 2025 y un 0,4 % con respecto al primer trimestre de 2026.
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Euskaraz irakurri: EAEko BPGa % 2,1 igo da bigarren hiruhilekoan iaztik, eta % 0,5 lehenengo hiruhilekotik
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Agencias | EITB

Última actualización

La economía vasca mantiene su línea de crecimiento, al registrarse un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,1 % en el segundo trimestre de 2026 apoyado en una "evolución sectorial positiva generalizada".

El Instituto Vasco de Estadística-Eustat ha publicado el avance de las cuentas trimestrales que constata que la economía vasca creció un 2,1 % respecto al mismo periodo del año anterior y un 0,5 % respecto al trimestre precedente.

Esta tendencia se traduce en un incremento interanual del empleo del 1,3 % en el segundo trimestre y del 0,4 % respecto a los tres primeros meses del año 2026, lo que implica la creación de alrededor de 13 000 puestos de trabajo.

El Eustat atribuye estas cifras a una "evolución sectorial positiva generalizada".

Además de este avance, el Eustat publicará el próximo 18 de septiembre todos los detalles de las cuentas económicas del segundo trimestre de 2026.

"Evolución sólida y resiliente", según el Gobierno Vasco

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha valorado el avance de las cuentas y ha destacado que el crecimiento del 2,1 % se sitúa una décima por encima de la previsión realizada por el ejecutivo autonómico el pasado mes de junio.

Ha subrayado que la economía vasca mantiene una evolución "sólida y resiliente" en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y por el débil crecimiento de las principales economías europeas.

"Euskadi encadena ya ocho trimestres consecutivos con crecimientos interanuales superiores al 2 %", ha resaltado el vicelehendakari, quien ha explicado que el crecimiento del 1,3 % en el empleo también se sitúa una décima por encima de la previsión del Gobierno Vasco.

Estas cifras, ha indicado Torres, reafirman la previsión de crecimiento del 1,9 % para el conjunto de 2026.

 

PIB Comunidad Autonóma Vasca Trabajo Eustat Economía

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