Bizkaia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La alcaldesa de Getxo asegura que seguirá colaborando con la justicia en el caso del palacete

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Getxoko alkateak ziurtatu du justiziarekin elkarlanean jarraituko duela Irurak Bat jauregiaren kasuan
author image

EITB

Última actualización

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha manifestado, tras conocer que la jueza que investiga el caso del derribo del palacete protegido Irurak Bat, de la calle San Nicolas 11 del municipio vizcaíno, ha considerado que existen indicios "suficientes" para imputar el delito de prevaricación a tres concejales del PNV y varios técnicos del Ayuntamiento de Getxo, que "está siendo un día muy duro y difícil". Asimismo, ha anunciado que seguirá colaborando con la justicia.

Getxo EAJ-PNV Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu critica que exdirectivos de Solaria ocupen cargos en la Administración pública de la mano del PNV

La coalición soberanista ha recordado que actualmente hay 19 proyectos de plantas fotovoltaicas en Álava, y ha puesto en duda los intereses que puedan tener estos dos altos cargos: “Es un escándalo”. Joseba Díez Antxustegi, parlamentario del PNV,  ha respondido en la red social X que "a algunos no les importa utilizar la mentira para señalar al adversario político". 

pello otxandiano jone berriozabal
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

PNV y EH Bildu se acusan de actuar en función de intereses electorales en la aprobación de los presupuestos de Vitoria

La aprobación de los presupuestos de Vitoria-Gasteiz está siendo motivo de polémica entre el PNV y EH Bildu, que se acusan mutuamente de estar haciendo cálculos electorales. Según la líder de los jeltzales alaveses, Jone Berriozabal, EH Bildu buscaba "una foto".  Por su parte, el representante de EH Bildu, Pello Otxandiano, asegura que el PNV se mantiene en la estrategia de no cerrar acuerdos con la coalición soberanista. 

Cargar más
Publicidad
X