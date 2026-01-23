La alcaldesa de Getxo asegura que seguirá colaborando con la justicia en el caso del palacete

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha manifestado, tras conocer que la jueza que investiga el caso del derribo del palacete protegido Irurak Bat, de la calle San Nicolas 11 del municipio vizcaíno, ha considerado que existen indicios "suficientes" para imputar el delito de prevaricación a tres concejales del PNV y varios técnicos del Ayuntamiento de Getxo, que "está siendo un día muy duro y difícil". Asimismo, ha anunciado que seguirá colaborando con la justicia.