etxeko indarkeria
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25 urteko emakume bat atxilotu dute Eltziegon, bikotekidea harrapatzea leporatuta

Etxeko indarkeriaren esparruan hilketa-saiakera delitua egotzi diote. Gertaera larunbat goizean jazo da, 07:30ak aldera. Atxilotua polizia-etxera eraman dute eta, eginbideak amaitu ondoren, epailearen esku utziko dute.

EITB

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Ertzaintzak 25 urteko emakume bat atxilotu du larunbat goizean, Eltziegon (Arabako Errioxa) bikotekidea harrapatzea egotzita. Etxeko indarkeriaren esparruan hilketa egiten saiatzea egotzi diote.

Gertaera 07:30ak aldera jazo da. Zenbait lekukok inplikatutako ibilgailuaren deskribapena eman diete ertzainei, eta handik gutxira topatu dute, harrapaketarekin bateragarriak diren kalte materialak dituela.

Biktima tokian bertan artatu eta Txagorritxu Ospitalera eraman dute. Bertan, agenteek emakumearen ustezko parte-hartzea egiaztatu dute, biktimarekin eta haren bikotekidearekin hitz egin ostean.

Atxilotua ertzain-etxera eraman dute, eta, izapideak amaitu ondoren, epailearen esku utziko dute. Ibilgailua poliziaren zaintzapean dago, noiz ikuskatuko zain.

Araba Delituak Salaketak Gizartea

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