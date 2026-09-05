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36 urteko euskal mendizale bat larri zauritu da Asturiasen, eskalatzen ari zela harkaitz bat erorita

Antza denez, harria emakumea zegoen tokitik 300 bat metrora goragotik erori da. Garezurreko traumatismo larria izan du, eta Asturiasko Unibertsitate Ospitale Nagusira (HUCA) eraman dute.

(Foto de ARCHIVO) Refugio Vega del Urriellu a los pies del Picu Urriellu, Naranjo de Bulnes, en Picos de Europa. REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE ASTURIAS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/4/2025
Urriellu tontorra, Cabralesen (Asturias). Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

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36 urteko euskal mendizale bat larri zauritu da larunbat honetan, arroka batek jota, Asturiasko Cabraleseko Urriellu tontorrera igotzen ari zela. Emakumeak garezurreko traumatismo larria izan du, eta Asturiasko Unibertsitate Ospitale Nagusira (HUCA) eraman dute.

Istripua Urriellu tontorraren hegoaldean jazo da, arroka bat askatu eta eskalatzailea jo duenean. Antza denez, harria mendizalea zegoen lekutik 300 bat metro goragotik erori da, Asturiasko Printzerriko Larrialdi Zerbitzuaren (SEPA) arabera.

Asturiasko Suhiltzaileen Erreskate Taldeko kideek erreskate operazio konplexua egin behar izan dute emakumea tokitik ateratzeko eta Urrielluko ibarrera eramateko; han egonkortu dute, ospitalera eraman aurretik.

12:19an jaso dute ezbeharraren abisua, eta erreskate taldearen esku-hartzea 15:50 aldera amaitu da.

Asturias Mendiko istripuak Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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