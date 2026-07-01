Será noticia: reunión de transferencias, polémica con la PAU y terremoto en Venezuela

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 1 de julio de 2026:

-Reunión de transferencias: La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, se reunirá con el Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, para avanzar en la negociación de las transferencias del Estatuto de Gernika.

-Polémica con la PAU y la última decisión judicial: Las quejas de algunos alumnos por sus bajas notas en el examen de euskera de la PAU sigue trayendo cola. Este martes, la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) anunció que aumentará el número de plazas para garantizar el principio de igualdad y dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. Kontseilua ha convocado manifestaciones en los tres campuses.

-Terremoto en Venezuela: La catástrofe humana provocada por el terremoto del 24 de junio sigue sumando víctimas. La cifra de fallecidos ronda ya los 2.000, aunque seguirá aumentando a medida que se dé con los desaparecidos. Las labores de rescate continúan, pero cada vez son menos las personas que encuentran con vida.