Titulares principales
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: reunión de transferencias, polémica con la PAU y terremoto en Venezuela

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritza gobernu bilera
La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Eskumenen inguruko bilera, polemika unibertsitatera sartzeko probarekin eta Venezuelako lurrikara
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 1 de julio de 2026:

-Reunión de transferencias: La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, se reunirá con el Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, para avanzar en la negociación de las transferencias del Estatuto de Gernika.

-Polémica con la PAU y la última decisión judicial: Las quejas de algunos alumnos por sus bajas notas en el examen de euskera de la PAU sigue trayendo cola. Este martes, la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) anunció que aumentará el número de plazas para garantizar el principio de igualdad y dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. Kontseilua ha convocado manifestaciones en los tres campuses.

-Terremoto en Venezuela: La catástrofe humana provocada por el terremoto del 24 de junio sigue sumando víctimas. La cifra de fallecidos ronda ya los 2.000, aunque seguirá aumentando a medida que se dé con los desaparecidos. Las labores de rescate continúan, pero cada vez son menos las personas que encuentran con vida.

Gobierno Vasco UPV-EHU Política

Te puede interesar

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha cerrado el curso político con un acto este lunes en San Sebastián.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu llama a llenar el 14 de noviembre las calles de Bilbao "de todas las banderas que hacen frente al fascismo"

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha recordado que hubo una generación, hace 90 años, "que levantó un 'cinturón de hierro' para defender Bilbao, Bizkaia y Euskal Herria". Por ello, ha emplazado a levantar, "no un cinturón de hierro", sino "un muro de esperanza, de corazones, un muro democrático y popular para hacer frente a esa amenaza".

Cargar más
Publicidad
X