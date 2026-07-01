Albiste izango dira: Eskumenen inguruko bilera, polemika unibertsitatera sartzeko probarekin eta Venezuelako lurrikara
Hauek dira 2026ko uztailaren 1ean, asteazkenarekin, albiste izango diren gai nagusiak:
-Eskumenen inguruko bilera: Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburua eta Borja Suarez Pentsioetako Estatu idazkaria bilduko dira, Gernikako Estatutuaren eskumenak eskualdatzeko negoziazioan aurrera egiteko.
-USaPen inguruko polemika eta azken erabaki judiziala: USaPeko euskarako azterketan nota baxuak jaso dituzten ikasle batzuen kexek eztabaida pizten jarraitzen dute. Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) atzo iragarri zuen plaza kopurua handituko duela, berdintasun-printzipioa bermatzeko eta ebazpen judizialak betetzeko. Euskalgintzaren Kontseiluak mobilizazioak deitu ditu ostegunerako EHUren hiru campusetan.
-Venezuelako lurrikara: Ekainaren 24ko lurrikarak eragindako hondamendi humanitarioak hildakoak uzten jarraitzen du. Hildakoen kopurua 2.000 ingurukoa da jada, eta litekeena da handitzen jarraitzea desagertutako pertsonak aurkitu ahala. Erreskate-lanek aurrera jarraitzen dute, baina bizirik aurkitzen dituztenen kopurua gero eta txikiagoa da.
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