El Gobierno de Navarra asume desde hoy la gestión de las multas de tráfico, un nuevo paso que le acerca al despliegue previsto de la competencia plena de tráfico. Así las cosas, el Ejecutivo foral tendrá la facultad de imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de la normativa de tráfico y circulación de vehículos a motor.

Según la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, se trata de un paso importante en la asunción completa de las competencias de tráfico.

La Policía Foral, la Guardia Civil y todos los cuerpos de Policía Local de Navarra se han integrado en la plataforma informática que sustentará el sistema de gestión y tramitación de las sanciones administrativas.

De esta forma, por ejemplo, la información de los radares y etilómetros de la Guardia Civil se volcará en la plataforma informática de gestión del procedimiento sancionador, así como las sanciones que dentro de su ámbito territorial corresponden a las policías locales. Además, los sistemas de control de velocidad en la red viaria interurbana de la Administración estatal se traspasan a Navarra.

En marzo del año pasado los el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra firmaron el acuerdo para el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra, que ejercía la Guardia Civil y que se está llevando a cabo en diferentes fases.