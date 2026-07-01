EAJ-EH Bildu
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Aguirre lehendakariaren izena erabiltzeko aldarrikapenak hautsak harrotu ditu

Iragarkia
VITORIA, 17/06/2026.- El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, en el estrado durante un pleno del Parlamento Vasco monográfico, promovido por EH Bildu, para debatir sobre políticas que garanticen la seguridad vital en un contexto internacional de guerras y de grandes transformaciones mundiales, que requieren afrontar medidas para combatir el encarecimiento de la vida, mejorar los servicios públicos y responder a las "emergencias de cuidados y vivienda". EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

EAJ eta EH Bildu tirabiran dira, Aguirre lehendakariaren legatua nork hartuko. Pello Otxandianok, Bilboko aireportuari lehendakariaren izena ipintzea proposatu ondotik, gaur Aitor Esteban bete-betean sartu da eztabaidara. 

Imanol Pradales Bilboko Aireportua Eusko Jaurlaritza Politika

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