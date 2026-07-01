Aguirre lehendakariaren izena erabiltzeko aldarrikapenak hautsak harrotu ditu
EAJ eta EH Bildu tirabiran dira, Aguirre lehendakariaren legatua nork hartuko. Pello Otxandianok, Bilboko aireportuari lehendakariaren izena ipintzea proposatu ondotik, gaur Aitor Esteban bete-betean sartu da eztabaidara.
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EAJk irabaziko lituzke foru hauteskundeak Bizkaian batzarkide bat gehiagorekin, eta EH Bilduk bat edo bi irabaziko lituzke
Sozialistek eta popularrek ahaldun bat galduko lukete, eta Elkarrekin Podemos eta Voxek, zero edo 1 artekoa izango lukete. Sumarrek ez luke ordezkaritzarik lortuko.
Epaile batek Vito Quiles atxilotzeko agindu du
Ez du zehaztu zergatik agindu duen neurri hori, baina Quilesek gutxienez auzi penal bat du irekita Beatriz Corredor Red Electricako presidentearen etxera joateagatik.
Nafarroako Gobernuak bere gain hartu du trafiko isunak kudeatzeko prozedura administratiboa
Barne kontseilariaren arabera, pauso garrantzitsua da Nafarroak trafiko eskumena osorik kudeatzeko bidean. Halaber, Foruzaingoa, Guardia Zibila eta udaltzaingo guztiak integratu dira isunak kudeatzeko plataforma informatikoan.
Albiste izango dira: Eskumenen inguruko bilera, polemika unibertsitatera sartzeko probarekin eta Venezuelako lurrikara
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
EHUko Ikasle Kontseiluak ohartarazi du erabaki judizialak berdintasun printzipioa hautsi dezakeela
EH Bilduk, Ezker Anitzak, Steilasek eta LABek bat egin dute epaitegien erabakiaren aurkako kritikarekin, eta PPk eta PSE-EEk neurriak hartzeko eskatu diote Unibertsitateari.
Migratzaileen erregularizazioa EBko Justizia Auzitegira eramatea proposatu du Gorenak, 1,3 milioi eskaerarekin itxi ostean
"Europako araudiarekin talka egin" dezakeela jakinarazi die Gorenak helegitea jarri zuten erkidegoei.
SEPIren presidentea eta Tubos Reunidosen presidente ohia eta zuzendari nagusia inputatu dituzte Leire kasuan
Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak 25 pertsona inputatu ditu, guztiak enpresen zuzendariak eta SEPIren buruak, "kriminalitate zantzuak" aurkitu baititu.
Zapateroren idazkariak uko egin dio Senatuko ikerketa batzordean deklaratzeari
Gertrudis Alcazarrek isilik egoteko eskubidea baliatu du astelehen honetan, eta PPren, Voxen eta UPNren galderei erantzutea saihestu du.
Azaroaren 14an Bilboko kaleak faxismoaren aurka betetzeko deia egin du EH Bilduk
Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile nagusiak urte politikoaren balantzea egin du astelehen honetan, Donostian.