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EAJk irabaziko lituzke foru hauteskundeak Bizkaian batzarkide bat gehiagorekin, eta EH Bilduk bat edo bi irabaziko lituzke

Sozialistek eta popularrek ahaldun bat galduko lukete, eta Elkarrekin Podemos eta Voxek, zero edo 1 artekoa izango lukete. Sumarrek ez luke ordezkaritzarik lortuko.

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EITB

Azken eguneratzea

EAJk irabaziko lituzke berriro 2027an Bizkaiko Batzar Nagusietarako hauteskundeak, 24 ordezkarirekin, 2023an baino bat gehiago. EH Bildu bigarren indarra izango litzateke, 16 edo 17 batzarkiderekin, egun baino bat edo bi gehiago.

PSE-EEk ordezkari bat galduko luke, zazpirekin geratuz, eta PPk ere batzarkide bat gutxiago lortuko luke, bi mantenduz. Elkarrekin Podemosek egun dituen bi batzarkideetako bat mantendu edo ordezkaritza gal lezake, eta ordezkaritzarik ez duen Vox berdin manten daiteke edo bat irabazi. Sumarrek ez luke ordezkaritzarik lortuko.

Bizkaiko Foru Aldundiak egin duen iritzi publikoaren azterketari dagokion hauteskunde prospekzioaren emaitzetako batzuk dira. Gizaker enpresak egindako azterlanak maiatzaren 25etik ekainaren 10era bitarte 18 urtetik gorako pertsonei telefonoz egindako 3.000 elkarrizketa bildu ditu.

Bada, inkestaren datuen arabera, EAJk berriro irabaziko luke, botoen % 39,3rekin (2023an baino hamarren bat gehiago), eta 23 batzarkide izatetik 24 izatera igaroz. Bigarren postuan EH Bilduk jarraituko luke, bozen % 29,5ekin, aurreko deialdian baino lau puntu gehiago; beraz, egungo 15 batzarkideetatik 16 edo 17ra igaroko litzateke.

PSE-EEk behera egingo luke botoen %13,8 eskuratuta (2023an %16,2), eta zazpi ordezkari lortu lituzke, bat gutxiago. PPk ere gal ditzake botoak, % 8,4tik % 6,6ra, eta hiru batzarkidetik bira igaro litzateke.

Elkarrekin Podemosek botoen % 7,4 lortu zuen aurreko foru hauteskundeetan Podemos, Ezker Anitza-IU eta Equo Berdeak alderdiek eratutako koalizioan, eta oraingoan % 3,7ra jaitsiko litzateke.

Vox botoen % 2tik % 3,1era igoko litzateke, eta horrek batzarkide bat lortzea edo ordezkaririk gabe jarraitzea ekarriko luke. Sumar, bozen %2,3rekin, ez litzateke Bizkaiko Batzar Nagusietan sartuko.

Abstentzioa apur bat jaitsiko litzateke, Bizkaiko Batzar Nagusietarako 2023an egindako hauteskundeetako % 39,9tik 2027an zenbatetsiko litzatekeen % 38,7ra.

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