Asaldatzailea

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Epaile batek Vito Quiles atxilotzeko agindu du

Ez du zehaztu zergatik agindu duen neurri hori, baina Quilesek gutxienez auzi penal bat du irekita Beatriz Corredor Red Electricako presidentearen etxera joateagatik.

(Foto de ARCHIVO) El Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano (i) conversa con el periodista Vito Quiles (d), durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). La Cámara Alta acoge una intensa sesión de control al Gobierno marcada por las exigencias de los grupos parlamentarios en materia de infraestructuras ferroviarias y carreteras en Catalunya, el debate en torno al incremento de la violencia armada y las irregularidades fiscales, así como las interpelaciones relativas a los criterios de la SEPI para adjudicar ayudas públicas y el impacto habitacional de la okupación e inquiocupación. Carlos Luján / Europa Press 23 JUNIO 2026;SENADO;SENADORES;PLENO;MINISTROS;GOBIERNO 23/6/2026
Madrilgo PPko idazkari nagusia, Alfonso Serrano, Quilesekin hizketan. Argazkia: EuropaPress
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Epaile batek Vito Quiles atxilotzeko agindua eman du. Hala ere, oraingoz Poliziak ezin izan du aurkitu, iturri juridikoek EFEri jakinarazi diotenez.

Vito Quilesek gutxienez auzi penal bat du irekita, Beatriz Corredor Red Electricako presidentearen etxera joan eta 2025eko apirileko itzalaldiaren ondoren bere erantzukizunak bere gain hartzen ez zituela aurpegiratzeagatik. Hala ere, iturriek ez dute zehaztu zer prozeduraren ondorioz agindu duten atxilotzeko.

Beste auzi polemiko batzuk ere izan dira: Begoña Gomezek, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen emazteak, jazarpenagatik salatu zuen eta Sarah Santaolalla analista politikoak, ustezko eraso batengatik; nolanahi ere, biak behin-behinean artxibatu dituzte epaileek.

Quiles ordezkatzen duen Ospina Abogados bulegoko iturriek EFEri adierazi diotenez, ez dute atxilotze-agindu horren berri ofizialik, baina jakin badakite Polizia haren lantokira joan dela hura atxilotzera, baina une horretan ez zegoela bertan.

Hala, bulegotik adierazi dutenez, Vito Quiles bere etxean egongo litzateke, eta bihar polizia-etxe batera joateko asmoa du gaia argitzeko.

Espainia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X