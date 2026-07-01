Epaile batek Vito Quiles atxilotzeko agindu du
Ez du zehaztu zergatik agindu duen neurri hori, baina Quilesek gutxienez auzi penal bat du irekita Beatriz Corredor Red Electricako presidentearen etxera joateagatik.
Epaile batek Vito Quiles atxilotzeko agindua eman du. Hala ere, oraingoz Poliziak ezin izan du aurkitu, iturri juridikoek EFEri jakinarazi diotenez.
Vito Quilesek gutxienez auzi penal bat du irekita, Beatriz Corredor Red Electricako presidentearen etxera joan eta 2025eko apirileko itzalaldiaren ondoren bere erantzukizunak bere gain hartzen ez zituela aurpegiratzeagatik. Hala ere, iturriek ez dute zehaztu zer prozeduraren ondorioz agindu duten atxilotzeko.
Beste auzi polemiko batzuk ere izan dira: Begoña Gomezek, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen emazteak, jazarpenagatik salatu zuen eta Sarah Santaolalla analista politikoak, ustezko eraso batengatik; nolanahi ere, biak behin-behinean artxibatu dituzte epaileek.
Quiles ordezkatzen duen Ospina Abogados bulegoko iturriek EFEri adierazi diotenez, ez dute atxilotze-agindu horren berri ofizialik, baina jakin badakite Polizia haren lantokira joan dela hura atxilotzera, baina une horretan ez zegoela bertan.
Hala, bulegotik adierazi dutenez, Vito Quiles bere etxean egongo litzateke, eta bihar polizia-etxe batera joateko asmoa du gaia argitzeko.
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