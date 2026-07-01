Un juez ordena detener a Vito Quiles
Un juez ha dictado una orden de detención contra Vito Quiles. Sin embargo, por el momento la Policía no ha podido localizarle, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
Vito Quiles tiene al menos una causa penal abierta por acudir a casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y proclamar que no asumía sus responsabilidades tras el apagón de abril de 2025, si bien las fuentes no han precisado por qué procedimiento se le ha ordenado detener.
Otras causas polémicas en las que se ha visto envuelto fueron las denuncias que interpusieron contra él por acoso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la analista política Sarah Santaolalla, por una presunta agresión, si bien ambas han sido archivadas provisionalmente.
Fuentes del despacho de Ospina Abogados, que representa a Quiles, ha asegurado a EFE que no tiene constancia oficial de esa orden de detención, pero conocen que la Policía ha acudido a su lugar de trabajo de para arrestarle, si bien no se encontraba en ese lugar en ese momento.
Desde el despacho han asegurado que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.
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