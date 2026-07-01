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Un juez ordena detener a Vito Quiles

No ha precisado por qué ha ordenado detenerle, pero Quiles tiene al menos una causa penal abierta por acudir a casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
(Foto de ARCHIVO) El Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano (i) conversa con el periodista Vito Quiles (d), durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). La Cámara Alta acoge una intensa sesión de control al Gobierno marcada por las exigencias de los grupos parlamentarios en materia de infraestructuras ferroviarias y carreteras en Catalunya, el debate en torno al incremento de la violencia armada y las irregularidades fiscales, así como las interpelaciones relativas a los criterios de la SEPI para adjudicar ayudas públicas y el impacto habitacional de la okupación e inquiocupación. Carlos Luján / Europa Press 23 JUNIO 2026;SENADO;SENADORES;PLENO;MINISTROS;GOBIERNO 23/6/2026
El Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano conversando con Quiles. Foto: EuropaPress
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Agencias | EITB

Última actualización

Un juez ha dictado una orden de detención contra Vito Quiles. Sin embargo, por el momento la Policía no ha podido localizarle, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Vito Quiles tiene al menos una causa penal abierta por acudir a casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y proclamar que no asumía sus responsabilidades tras el apagón de abril de 2025, si bien las fuentes no han precisado por qué procedimiento se le ha ordenado detener.

Otras causas polémicas en las que se ha visto envuelto fueron las denuncias que interpusieron contra él por acoso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la analista política Sarah Santaolalla, por una presunta agresión, si bien ambas han sido archivadas provisionalmente.

Fuentes del despacho de Ospina Abogados, que representa a Quiles, ha asegurado a EFE que no tiene constancia oficial de esa orden de detención, pero conocen que la Policía ha acudido a su lugar de trabajo de para arrestarle, si bien no se encontraba en ese lugar en ese momento.

Desde el despacho han asegurado que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.

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