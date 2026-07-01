El PNV ganaría las elecciones forales en Bizkaia, con un escaño más, y EH Bildu podría sumar hasta 2, según un sondeo foral
El PNV volvería a ganar las elecciones a Juntas Generales en 2027 con 24 junteros, uno más que en 2023, mientras que EH Bildu podría sumar uno o dos y obtener 16 o 17 representantes. Los socialistas perderían un apoderado y obtendrían siete, al igual que el PP, que se quedaría con dos.
Elkarrekin Podemos podría conservar uno de sus dos junteros o perder la representación, mientras Vox, que no tiene representación, conseguiría 0 o 1 escaños. Sumar volvería a quedarse sin espacio en el Parlamento foral.
Estos datos se recogen en la prospección electoral de la Diputación foral de Bizkaia hecha pública este miércoles, y realizada por Gizaker. Durante el sondeo se han realizado 3000 entrevistas telefónicas entre la población de Bizkaia de más de 18 años a lo largo de los pasados meses de mayo y junio.
Los datos reflejan que el PNV conseguiría el mayor porcentaje de votos, con el 39,3 %, una décima más que en 2023, y pasaría de 23 a 24 junteros. EH Bildu seguiría siendo la segunda fuerza política, con un 29,5 % del voto, cuatro puntos más que en la anterior convocatoria, lo que podría elevar sus actuales 15 apoderados a 16 o 17.
El PSE-EE perdería apoyos al obtener un 13,8 % de las papeletas (el 16,2 % en 2023), y lograr siete representantes, uno menos. También reduciría el volumen de votos PP, que pasaría del 8,4 al 6,6 %, y de tres a dos junteros.
Mientras, Elkarrekin Podemos, que obtuvo un 7,4 % del sufragio con Podemos, Ezker Anitza-IU y Equo Berdeak en la coalición, caería al 3,7 %, con Podemos como único integrante, de forma que lograría entre 0 y 1 asientos frente a los dos actuales.
Vox pasaría del 2 al 3,1% del apoyo electoral, lo que le permitiría conseguir un juntero o ninguno, como en la actualidad. Sumar, que conseguiría el 2,3 % del sufragio, no entraría en la Cámara foral de Bizkaia.
Además, la abstención descendería ligeramente, del 39,9% de las anteriores elecciones a las Juntas Generales de Bizkaia al 38,7% de una eventual convocatoria en 2027.
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