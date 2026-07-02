Sanfermines 78 y Martxoak 3 exigen al Estado español responsabilidad en los sucesos de 1976 y 1978

Bajo el lema ‘Justizia euskararentzat, Euskara guztiontzat’, Kontseilu ha presidido tres concentraciones en los campus de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) para protestar por la última decisión judicial en relación a los exámenes de la PAU. Además de cientos de ciudadanos, en las concentraciones han participado representantes de los principales sindicatos y de otros colectivos que se habían adherido a la convocatoria. La secretaria general de Kontseilua, Idurre Eskisabel, ha denunciado el “menosprecio sistemático al euskera, con el objetivo de prolongar que el euskera sea una lengua de segunda, dependiente del castellano".