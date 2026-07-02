Memoria histórica
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Sanfermines 78 y Martxoak 3 exigen al Estado español responsabilidad en los sucesos de 1976 y 1978

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sanfermines 78 eta Martxoak 3 elkarteek 1976ko eta 1978ko gertakarien erantzukizuna eskatu diote Espainiako Estatuari
author image

EITB

Última actualización

Los colectivos Sanfermines 78 Gogoan y Martxoak 3 han impulsado una iniciativa “Estado responsable” que insta al Gobierno de España a "reconocer expresamente la responsabilidad principal y directa del Estado español en la comisión de los crímenes ocurridos" durante el 3 de marzo en Vitoria y los sanfermines de 1978. El 8 de julio, recordarán en Pamplona a Germán Rodríguez, asesinado en la “violenta agresión policial” de los sanfermines de 1978.

San Fermín Memoria Histórica 3 de marzo Política

Te puede interesar

BILBAO, 02/07/2026.- Euskalgintzaren Kontseilua ha convocado una concentración este jueves en Bilbao, así como en el resto d las capitales vascas, en defensa del euskera en las capitales vascas, tras la polémica por los numerosos ceros en la asignatura de la lengua vasca en la prueba de acceso a la universidad de la EHU. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Kontseilua denuncia en los campus de la EHU el “menosprecio sistemático al euskera”, tras la última decisión judicial

Bajo el lema ‘Justizia euskararentzat, Euskara guztiontzat’, Kontseilu ha presidido tres concentraciones en los campus de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) para protestar por la última decisión judicial en relación a los exámenes de la PAU. Además de cientos de ciudadanos, en las concentraciones han participado representantes de los principales sindicatos y de otros colectivos que se habían adherido a la convocatoria. La secretaria general de Kontseilua, Idurre Eskisabel, ha denunciado el “menosprecio sistemático al euskera, con el objetivo de prolongar que el euskera sea una lengua de segunda, dependiente del castellano".

Cargar más
Publicidad
X