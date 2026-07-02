El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha logrado ser investido este jueves como jefe del Ejecutivo andaluz en la XIII legislatura, en la segunda votación que se ha llevado a cabo ante el Pleno del Parlamento, al haber contando con los apoyos de los 15 diputados de Vox, con quien su partido ha cerrado un acuerdo de gobierno.



Media hora antes de la votación, Moreno y el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, han suscrito en la sede del Parlamento, el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía', que supone la entrada de la formación de Santiago Abascal en el nuevo Ejecutivo andaluz.



El documento de 150 medidas, incluye la incorporación del portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira como vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Asimismo, Vox contará con un senador por designación autonómica y la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento andaluz.

Voto en contra de los tres grupos de la izquierda

Concretamente, en esta segunda votación, fijada a las 19:00 horas, Moreno ha logrado el apoyo de 68 diputados, los 53 del PP-A y los 15 de Vox, mientras que ha vuelto a contar, como ocurrió en la primera votación desarrollada el martes, con el voto en contra de los 41 diputados de los tres grupos de la izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía.



Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en la que, en los últimos meses, se cierra un acuerdo de gobierno entre PP y Vox. Así ha ocurrido también en Extremadura, Castilla y León y Aragón.

En sus negociaciones con el PP-A, Vox siempre ha puesto sobre la mesa que quería en Andalucía lo mismo que en esas otras comunidades, esto es, entrada en el gobierno e incluir en el acuerdo sobre políticas la "prioridad nacional".



